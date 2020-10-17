中市松柏國民美展邁入18年 長青族展現文化城藝術能量

台中市府文化局為提倡國民美術活動，落實終身學習精神，舉辦「2020台中市松柏國民美展」，邀請台中市喜愛藝術創作，且年滿60歲的長青族朋友們參與展出，展期即日起至11月15日止，於港區藝術中心中央畫廊、掬月廳、清水廳及二樓展示場辦理，內容精采多元。

台中市府文化局副局長施純福表示，松柏國民美展從2003年舉辦至今已第18年，在各區公所鼎力協助下，今年有27個行政區共253件作品參展，參展的年齡也越來越高，顯示台中市長青族的活力越來越旺盛，也代表台中市將越來越重視長青族的社會福利。

今年共有5位高齡90餘歲的參展者，分別是梧棲區的歐蔡對、林郭愛皆於1925出生，還有霧峰區的林成岳、周振淮及清水區的褚錦屏。其中，高齡95歲的歐蔡對因家中是開海鮮餐家，認為畫魚是非常開心的事，這次參展的作品為「海底世界」，用色繽紛大膽，獨具特色。

港區藝術中心表示，長輩們在離開職場、卸下家庭重擔後，依然保持學習新知的精神，繼而投入藝術創作行列，在每一件賞心悅目的作品背後，都是這群樂齡長者努力和堅持的成果，透過藝術繼續揮灑屬於自己美麗的人生。這次展覽媒材豐富多元，有油畫、水墨、書法、水彩、工藝、素描、攝影、雕塑、複合媒材等各類作品。