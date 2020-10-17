一貫道白陽聖廟在台中 盧市長：歡迎全球道親回家朝聖

位於台中市霧峰區的一貫道祖師紀念館白陽聖廟歷經20多年興建，今天落成啟用，台中再增加一處指標性宗教觀光景點。台中市長盧秀燕今天以台中大家長的身分出席盛會，並與總統蔡英文、一貫道總會理事長王寶宗、榮譽理事長韓萬年等人共同揭紗。盧秀燕強調，白陽聖廟在台中落成啟用，代表所有道親的「家」在台中，歡迎全球道親「回家」朝聖，相關建設、交通維護及祭典進行，市府都會全力配合協助。

民政局長吳世瑋說，白陽聖廟是一貫道前人來台傳播發展七十多年的重要指標，1994年至今歷經20餘年，突破萬難終於完工，從地理空間選定、主體設計規劃、建造施工的挑戰性等，其興建的過程，從社會性、歷史性和人文性，將教義與傳承意涵凝縮在其中，除了提供前賢後輩們一股安定的力量外，也讓台中市多一處極具知名度的宗教觀光景點。

民政局表示，為了讓大家有更便利的生活、提升台中區域整體交通便利性，中央與台中市政府聯手規劃台74線新設三個匝道，包括大里及霧峰地區匝道預計111年11月完工、六順橋南入匝道預計113年完工、十九甲北出匝道預計114年初完工，完工後將使東區、太平、大里、霧峰等地區交通路網更加完整、大台中道路系統更加順暢。