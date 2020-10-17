中市18日恢復社區設站 限逾65歲接種流感疫苗

今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，衛福部16日暫緩50至64歲成人接種，台中市政府今天宣布，18日起恢復社區設站至11月底，僅提供65歲以上長者，各場次限量接種。

流感疫苗5日開打後，民眾踴躍接種，疫苗供應告急，台中市政府日前宣布，15日起全市所有「社區設站」接種服務，僅供應65歲以上長者施打，11月起所有「社區設站」暫緩辦理。因應中央政策，台中市衛生局今天宣布，明天起恢復社區設站，開設至11月底，僅供65歲以上長者接種疫苗，各場次限量接種。

衛生局指出，65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒、重大傷病、罕見疾病患者均可持續至合約醫療院所接種。台中市立學校教職員及居家托育人員由市府自購疫苗支應，接種政策維持不變，一般民眾有疫苗需求，可前往各醫療院所自費施打，降低感染流感風險。