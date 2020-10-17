影／最高威力彩獎落紫南宮 彩券行獲60萬元紅包烤大豬謝神還願
威力彩史上最高頭獎獎金31.2億元，今年7月27日開出2注，每注15.6億元，分別在台北市大安區與南投縣竹山鎮開出。其中南投的大發運發彩券行就在竹山鎮紫南宮旁，幸運得主捐出1000萬元做公益，還包了60萬元大紅包給彩券行，大運發彩券行為感謝土地公眷顧，今天烤了3隻大豬和400分彩券和信眾分享，希望大家都能同沾喜氣，財運連連來。
台灣彩券表示，在大運發彩券行買到頭彩的幸運兒，是30歲女性住在新北市，當天與親友到南投紫南宮拜拜求好運，看到大運發彩券排隊長龍，也跟著買了2張電腦選號彩券一拚威力彩最高頭獎，沒想到就幸運中獎。
大運發彩券葉姓老闆、紫南宮主委莊秋安和台彩總經理蔡國基，今天一起向土地公還願謝神，擺出3隻烤大豬和400份大樂透彩券和民眾分享，吸引許多信徒排隊領取，現場喜氣洋洋。信徒陳小姐說，今天也到紫南宮拜拜求好運，沒想到幸運拿到樂透彩，希望土地公保佑，自己也能幸運中獎。
大運發老闆說，得主大方包了60萬元6，除了分獎金給員工吃紅外，也安排謝神還願，希望大家一同分享這份喜氣。
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