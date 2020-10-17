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獎項少導致登錄抽獎冷清？員林市：不增獎項但加強宣傳

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市「心經濟，拚幸福」獎項不多，價值高，市公所認為比較有誘因。記者簡慧珍翻攝
彰化縣員林市「心經濟，拚幸福」獎項不多，價值高，市公所認為比較有誘因。記者簡慧珍翻攝

在彰化縣消費500元有多次抽獎機會，員林市公所「心經濟，拚幸福」網站10月1日開放到今天，僅6000人登錄，市公所認為民眾反應不如預期，將規畫宣傳活動，拜託到員林市消費，有機會中大獎。

員林市消費滿額抽獎活動，從今年7月15日至12月31日晚間24點，到稅籍設在員林市的商家消費，單張發票金額滿500元以上即可得到一組抽獎序號。市公所文化觀光課表示，登錄人數不多，網頁開放半個月只有6000多人參加。

彰化縣政府已4萬人登錄，從8月起月月抽獎，員林市公所就有員工得到現金返還獎3000元，雀躍不已。今天員林市長游振雄表示，到員林市消費可同時申請彰化縣政府和員林市公所的抽獎序號，不衝突，「拜託來員林市消費，至少員林人把錢花在員林市。」

員林市「心經濟，拚幸福」活動分別在今年11月、12月、明年元月抽獎，抽獎日期未定。文化觀光課表示，獎項雖不多，但價值高，市公所沒打算增加獎項，可是準備增加宣傳力道。

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