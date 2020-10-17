台灣第一飛行家謝文達首航百周年 中市府辦活動紀念

當年20歲的謝文達於1920年在台中練兵場上空駕駛飛機進行「鄉土訪問飛行表演」，創下台灣人駕駛飛機在台灣上空的第一次飛行。今年為謝文達駕機首航百周年，台中市府文化局今日特別舉辦「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百周年紀念活動」，紀念這位開創台灣人飛行夢想的先驅。

謝文達出生於1901年，為葫蘆墩街田心庄（今台中市豐原區田心里）人，也是台中一中第一屆畢業校友。他在1917年前往日本伊藤飛行機研究所學習飛行，1920年時在東京舉行的飛行競賽中獲得第3名優異成績。同年10月17日，並在台中駕駛伊藤式惠美五型機「新高號」，在台中練兵場上空（東區干城一帶）進行「鄉土訪問飛行表演」，迴旋市區後飛向葫蘆墩，向故鄉致敬，成為台灣的第一飛行家。

謝文達的「鄉土訪問飛行」激起台灣對於當時日人高壓統治下的民族氣節，也為台灣民族運動種下種子，促成全台知識分子與學生菁英大團結。1921年台灣文化協會即以謝文達的首航日為創立大會，1923年謝文達更參與台灣議會設置請願運動，駕駛「台北號」在東京市上空散發請願宣傳單20萬張，表達反對日人集權統治和要求實施議會政治的訴求。

今年是謝文達首航百周年，台中市府文化局今日在豐原田心公園，舉辦「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百周年紀念活動」，有葫蘆墩音樂會、特色攤位，還有紙飛機比賽及百人百機齊射，並在公園內為謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機揭幕。