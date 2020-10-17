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台中自由路五金電料商圈「熊威」公仔亮相

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
今天上午自由路五金電料商圈127巷舉辦「黑手窟狂歡派對」活動，介紹商圈新成員「熊威公仔」，商圈主委楊勝雄說，熊威取台語諧音「最厲害、最棒的」意思。記者喻文玟／攝影
今天上午自由路五金電料商圈127巷舉辦「黑手窟狂歡派對」活動，介紹商圈新成員「熊威公仔」，商圈主委楊勝雄說，熊威取台語諧音「最厲害、最棒的」意思。記者喻文玟／攝影

台中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商業街道，日據時期，東區聚集了百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為大宗，隨著經濟發展重心轉移，五金電料業者逐漸聚集在舊建國市場旁，該處被稱為「五金街」，形成著名的「黑手仔堀文化」。

今天上午自由路五金電料商圈127巷舉辦「黑手窟狂歡派對」活動，介紹商圈新成員「熊威公仔」，商圈主委楊勝雄說，熊威取台語諧音「最厲害、最棒的」意思，威有著力氣的代表象徵的字，熊威五金指最厲害的五金都在這裡！

楊勝雄表示，舊建國市場搬遷後，五金街業者自行集資近億買地蓋屋遷徙，一起落腳到現行的自由路四段，因此形成現今自由路五金產業特色聚落。未來會強化商圈既有B2B的商業模式外，希望藉這次「黑手窟狂歡派對」增加商圈零售來客族群，邀請進德國小太鼓開場表演、成功國小弦樂隊表演，帶動氣氛。

後車頭發展協會理事長鄭紹頡也說，走一唱「五金街」各式商品一應俱全，五金電料商圈除了是台中精密機械的重要採購地點之外，在商圈中也可以找到許多家庭用品，如水管、電話、循環扇…等等，價格經濟實惠，還有職人級的專業諮詢，讓消費者在家能輕鬆享受DIY的樂趣。

議員鄭功進說，商圈行銷手法的轉型是趨勢，有職人諮詢能幫助消費者購買符合的商品，「熊威公仔」很會促銷，讓他在這次的一元（議員）競標的拍賣場荷包大失血，卻仍舊很開心。

經發局商業科表示，市府每年均補助商圈行銷活動，今天就是輔導獎勵補助計畫之一，熊威公仔正式揭幕亮相，讓商圈再多一個特色和代言。

今天上午自由路五金電料商圈127巷舉辦「黑手窟狂歡派對」活動，介紹商圈新成員「熊威公仔」，商圈主委楊勝雄說，熊威取台語諧音「最厲害、最棒的」意思，威有著力氣的代表象徵的字，熊威五金指最厲害的五金都在這裡！記者喻文玟／攝影
今天上午自由路五金電料商圈127巷舉辦「黑手窟狂歡派對」活動，介紹商圈新成員「熊威公仔」，商圈主委楊勝雄說，熊威取台語諧音「最厲害、最棒的」意思，威有著力氣的代表象徵的字，熊威五金指最厲害的五金都在這裡！記者喻文玟／攝影
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今天上午自由路五金電料商圈127巷舉辦「黑手窟狂歡派對」活動，介紹商圈新成員「熊威公仔」，商圈主委楊勝雄說，熊威取台語諧音「最厲害、最棒的」意思，威有著力氣的代表象徵的字，熊威五金指最厲害的五金都在這裡！記者喻文玟／攝影

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