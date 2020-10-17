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情定白色海豚屋 彰化20對新人戴口罩參加聯合婚禮

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影

有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由彰化縣長王惠美為新人福證，並在多位貴賓及親友的觀禮下，走向地毯那一端；由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。

位在伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心，在落成啟用後，由於建築唯美浪漫，有「白色海豚屋」美譽，一直是網友打卡熱門景點，縣府今年的聯合婚禮特別做為婚禮會場，更添浪漫。

縣長王惠美恭喜新人的愛情開花結果，並祝福「百年好合、永浴愛河」，也推薦新人的蜜月選在彰化，結合各浪漫景點，串聯成很棒的蜜月回憶。王惠美說，今年因為新冠肺炎疫情影響，改變了我們原有的生活方式，所以今天的活動也特別提供彩色口罩讓所有參加新人配戴，增添繽紛喜氣，也是很特殊的紀念。

王惠美表示，縣政府致力提供年輕人最好的協助，針對18歲到45歲青年提供創業基金申請，只要符合資格，最高可申請30萬元；另外目前也在伸港地區規畫青年住宅，希望減輕年輕人成家壓力，提供年輕人樂婚、願生、能養的環境，在家鄉成家立業一起打拚，也期許新人互相包容，努力經營，和樂幸福的家庭。

參加聯合婚禮的新人，包括曾擔任縣長隨扈的縣警局警員黃順彥，及相識於越南的新人李佳憲、胡碧桃，千里姻緣一線牽，共譜異國戀曲。

本次活動除彰化縣政府提供每對參加新人32吋液晶電視及筷樂成家禮盒；王惠美還與貴賓摸彩，最大獎2萬元家具提貨券，還有婚宴會館餐券、Dyson吹風機及氣炸鍋，祝福新人們幸福成家。

有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，曾擔任縣長隨扈的縣警局警員黃順彥也與另一半攜手走向地毯那一端 。記者劉明岩／攝影
有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，曾擔任縣長隨扈的縣警局警員黃順彥也與另一半攜手走向地毯那一端 。記者劉明岩／攝影

王惠美 婚禮

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