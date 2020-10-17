情定白色海豚屋 彰化20對新人戴口罩參加聯合婚禮

有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由彰化縣長王惠美為新人福證，並在多位貴賓及親友的觀禮下，走向地毯那一端；由於正值疫情期間，縣府特別提供彩色口罩新人及來賓配戴，增添繽紛喜氣。

位在伸港鄉的彰化縣自然生態教育中心，在落成啟用後，由於建築唯美浪漫，有「白色海豚屋」美譽，一直是網友打卡熱門景點，縣府今年的聯合婚禮特別做為婚禮會場，更添浪漫。

縣長王惠美恭喜新人的愛情開花結果，並祝福「百年好合、永浴愛河」，也推薦新人的蜜月選在彰化，結合各浪漫景點，串聯成很棒的蜜月回憶。王惠美說，今年因為新冠肺炎疫情影響，改變了我們原有的生活方式，所以今天的活動也特別提供彩色口罩讓所有參加新人配戴，增添繽紛喜氣，也是很特殊的紀念。

王惠美表示，縣政府致力提供年輕人最好的協助，針對18歲到45歲青年提供創業基金申請，只要符合資格，最高可申請30萬元；另外目前也在伸港地區規畫青年住宅，希望減輕年輕人成家壓力，提供年輕人樂婚、願生、能養的環境，在家鄉成家立業一起打拚，也期許新人互相包容，努力經營，和樂幸福的家庭。

參加聯合婚禮的新人，包括曾擔任縣長隨扈的縣警局警員黃順彥，及相識於越南的新人李佳憲、胡碧桃，千里姻緣一線牽，共譜異國戀曲。