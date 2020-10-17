快訊

潑糞成為滋事慣用手段？律師分析2大關鍵

緩打疫苗之亂！ 陳時中今天親上火線道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盪鞦韆墳墓卻在旁邊 彰化縣政府種樹改善溪湖中央公園

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮中央公園的兒童遊憩區和休閒區緊鄰公墓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮中央公園的兒童遊憩區和休閒區緊鄰公墓。記者簡慧珍／攝影

近日網路新聞推播彰化縣溪湖鎮中央公園，斥資2億元打造成面積20公頃的全齡遊憩天堂，地方民眾認為跟實際場景差距太大。彰化縣政府城市暨觀光發展處否認買廣告，並表示，中央公園工程經費約9000萬元，尚未完成驗收，假以時日樹木和草皮長大長好，景觀會提升。

網路推播溪湖鎮中央公園，稱這裡是溪湖鎮新亮點，內有環狀步道、各式遊樂器材、遮陽棚、籃球場等設施，原本的墓地遷移後，整片土地改善，凌亂視覺也美化了這個地區，而且有溪湖糖廠的加持，未來可增加觀光效益。

地方民眾看法不同，有的充滿期待，有的認為內部部分設施欠缺完善規畫，例如兒童鞦韆的後面是公墓，家長覺得孩子無論面對或背對墳墓盪鞦韆，「感覺怪怪的」；罐頭遊憩設施放在園區內，沒結合周邊環境作整體遊憩規畫，好像小孤島；園區雖有地道，但草地地勢高低不平。

縣政府城觀處長田飛鵬表示，城觀處沒買廣告宣傳溪湖鎮中央公園，廣告中稱中央公園的興建經費其實涵蓋兩期計畫，做了溪湖鎮8個小公園和中央公園，扣除規畫監造等費用，實際上，屬於第二期計畫的溪湖鎮中央公園興建經費大概9000萬元。

他說，中央規定所有遊具都要符合國家標準才能啟用，全國只有5家檢驗公司，彰化縣政府申請並等待檢驗，因此工程及設施都沒驗收。

中央公園的中間草皮區地勢凹陷是按照中央規定，作為滯洪池，並非沒做好填平；環狀步道經過公墓區、鞦韆和座椅都緊鄰公墓，有一排座椅就面對數座公墓，田飛鵬說，這是沒辦法的事，包商已種台灣欒樹樹苗，城觀處已經採購嫩葉紅色的園藝樹，長成後高約2公尺，可以遮住墳墓。

廣告 滯洪池

延伸閱讀

八卦山多停1分鐘收1小時費用 彰化城觀處要求全面清查退還

彰化平原都會區地價飛漲 基層建商支持打房平抑地價

我要活下去！遭活埋牧羊犬自挖墳墓逃出 高速公路遇恩人

小鄉鎮特色民宿有助推展觀光 但踩到雷合法化好困難

相關新聞

大型柴油車汰舊換新補助延長 台中1.2萬輛的車主受益

台中市積極推動空汙減量，2017年起推動高污染柴油車淘汰補助，截至今年8月底止，已汰換5590輛大型柴油車。其中4557...

獎項少導致登錄抽獎冷清？員林市：不增獎項但加強宣傳

在彰化縣消費500元有多次抽獎機會，員林市公所「心經濟，拚幸福」網站10月1日開放到今天，僅6000人登錄，市公所認為民...

台中自由路五金電料商圈「熊威」公仔亮相

台中市自由路五金電料商圈是全台第一個以五金電料為主的商業街道，日據時期，東區聚集了百餘家工廠，其中又以製造金屬零件產業為...

台灣第一飛行家謝文達首航百周年 中市府辦活動紀念

當年20歲的謝文達於1920年在台中練兵場上空駕駛飛機進行「鄉土訪問飛行表演」，創下台灣人駕駛飛機在台灣上空的第一次飛行...

情定白色海豚屋 彰化20對新人戴口罩參加聯合婚禮

有20對新人參加的2020彰化縣聯合婚禮，今天在極具浪漫氣息打卡熱門景點「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心舉行，由彰化...

盪鞦韆墳墓卻在旁邊 彰化縣政府種樹改善溪湖中央公園

近日網路新聞推播彰化縣溪湖鎮中央公園，斥資2億元打造成面積20公頃的全齡遊憩天堂，地方民眾認為跟實際場景差距太大。彰化縣...

大雪山林道淨山 40人清出150公斤垃圾

林務局東勢林區管理處昨日舉辦「大雪山林道淨山活動」，共40人共襄盛舉，前往大雪山林道35公里周遭區域徒步清出約150公斤...

影／一貫道根留台灣 祖師紀念館今落成總統到場見證

一貫道為了根留台灣，1994年在台中霧峰興建一貫道祖師紀念館白陽聖廟，整棟建築以銅打造，今天落成，「就從這裡開始、從這裡...

彰化田尾鄉農會歡慶90年 今明兩天展售又免費園藝DIY

彰化縣田尾鄉農會今天舉辦今年遲來的農民節表演大會，並且一連兩天在鄉農會倉庫廣場展售多肉與熱帶雨林植物，現場報名免費插花、...

彰縣高齡人口比率超越全國 旗艦社區發表扶老護幼成果

「母雞帶小雞」彰化縣今年度五大旗艦社區，今天起陸續透過發表成果驗收今年辦理績效，今天員林市源潭社區打頭陣，聯手大埔、萬年...

林下新契機 東勢林管處培訓林農發展林下經濟

為兼顧林農生計，並維持原有的生態環境，林務局東勢林管處針對台中市和平區內承租國有林林農辦理「林下經濟段木香菇栽培訓練班」...

彰化重大建設卡關 王惠美「有感而發」要中央說話算話

彰化市鐵路高架化、二林精密機械產業園區 及台中捷運綠線延伸彰化等三大建設，在彰化縣不分藍綠都積極爭取，也都獲得中央承諾，...

熱門新聞

南鐵最後爭議戶爆流血衝突 交通部宣布停工

36年老店基隆林家豬腳將熄燈 巷內美食饕客不捨

抗議南鐵東移！聲援者衝交通部 爆流血衝突12人遭壓制

宜蘭暴雨炸1周！對比桃竹苗限水 宜蘭人：心情舒坦

影／南鐵拆遷聲援學生與工人爆口角 慘遭丟磚頭

豪雨沖垮宜蘭秘境「粉鳥林」便道 車輛進不去、出不來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。