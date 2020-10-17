盪鞦韆墳墓卻在旁邊 彰化縣政府種樹改善溪湖中央公園

近日網路新聞推播彰化縣溪湖鎮中央公園，斥資2億元打造成面積20公頃的全齡遊憩天堂，地方民眾認為跟實際場景差距太大。彰化縣政府城市暨觀光發展處否認買廣告，並表示，中央公園工程經費約9000萬元，尚未完成驗收，假以時日樹木和草皮長大長好，景觀會提升。

網路推播溪湖鎮中央公園，稱這裡是溪湖鎮新亮點，內有環狀步道、各式遊樂器材、遮陽棚、籃球場等設施，原本的墓地遷移後，整片土地改善，凌亂視覺也美化了這個地區，而且有溪湖糖廠的加持，未來可增加觀光效益。

地方民眾看法不同，有的充滿期待，有的認為內部部分設施欠缺完善規畫，例如兒童鞦韆的後面是公墓，家長覺得孩子無論面對或背對墳墓盪鞦韆，「感覺怪怪的」；罐頭遊憩設施放在園區內，沒結合周邊環境作整體遊憩規畫，好像小孤島；園區雖有地道，但草地地勢高低不平。

縣政府城觀處長田飛鵬表示，城觀處沒買廣告宣傳溪湖鎮中央公園，廣告中稱中央公園的興建經費其實涵蓋兩期計畫，做了溪湖鎮8個小公園和中央公園，扣除規畫監造等費用，實際上，屬於第二期計畫的溪湖鎮中央公園興建經費大概9000萬元。

他說，中央規定所有遊具都要符合國家標準才能啟用，全國只有5家檢驗公司，彰化縣政府申請並等待檢驗，因此工程及設施都沒驗收。

中央公園的中間草皮區地勢凹陷是按照中央規定，作為滯洪池，並非沒做好填平；環狀步道經過公墓區、鞦韆和座椅都緊鄰公墓，有一排座椅就面對數座公墓，田飛鵬說，這是沒辦法的事，包商已種台灣欒樹樹苗，城觀處已經採購嫩葉紅色的園藝樹，長成後高約2公尺，可以遮住墳墓。