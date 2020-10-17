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弘光科大辦老幼共學 9大關卡增進親子關係

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
為增加老少共學機會，弘光科技大學今日在石岡親子館舉辦「弘光有愛老幼共學」嘉年華活動。圖／弘光科大提供
為增加老少共學機會，弘光科技大學今日在石岡親子館舉辦「弘光有愛老幼共學」嘉年華活動。圖／弘光科大提供

為增加老少共學機會，弘光科技大學今日在石岡親子館舉辦「弘光有愛老幼共學」嘉年華活動，由學校9個系師生發揮創意，以各系專長設計關卡，在闖關遊戲中提升家長與幼兒互動機會，增進親子關係，也讓幼兒學習關懷長者，不少家長一早帶著小孩前來，還有一家三代同堂也來參加。

台中市長盧秀燕、弘光科大校長黃月桂今日一起出席開幕儀式。盧秀燕說，台中是全國第二大城市，人口近300萬人，小朋友很多，但台中有29個行政區，卻只有5個公托，幾乎5個行政區才能分1個，公幼也很少，因此她上任後推幼托親子館倍增計畫，公托從5個倍增到14個，親子館也從4個增至9個，未來還要繼續推動。

黃月桂說，學校民生創新學院從3年前開始聯合各系舉辦愛心嘉年華公益活動，讓學生結合專業，善盡服務社會，落實關懷生命的理念，由於人口逐漸老化，考量老幼代間交流與互動，因此特別安排老少共學的活動，讓家長與小孩們一起學習。

上百位師生共設計9個關卡，幼保系學生折氣球、運休系規劃踢足球遊戲、文創系教學童彩繪兵乓球、妝品系則是在手部人體彩繪、食科系解說食品標章、餐旅系製作蔬果圖卡配對、英語系用糖漿讓幼童在餅乾上寫英文名字、資管系設計手機與電腦遊戲、美髮系安排指甲紙圖彩繪，讓每個幼童從遊戲中與家長互動，藉此也學到知識。

有家長說，受到疫情影響很長時間待在家，雖增加親子相處時間，卻也覺得悶，一聽說有活動便帶著小孩外出，讓他們從遊戲中學習。

弘光科大幼保系主任邱華慧說，在少子化社會中，家長保護孩子心態可能會無限上綱，因而忽略了對懵懂的兒童來說，參與老幼代間共學活動不只是付出關愛，更是為自己將來學習的重要機會，透過9個系的志工學生安排活動，讓家長與孩子可以相互學習，達到真正的共學、互動及自發的目標。

弘光科大上百位師生共設計9個關卡，運休系規劃踢足球遊戲。圖／弘光科大提供
弘光科大上百位師生共設計9個關卡，運休系規劃踢足球遊戲。圖／弘光科大提供

親子 盧秀燕

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