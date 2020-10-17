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大雪山林道淨山 40人清出150公斤垃圾
林務局東勢林區管理處昨日舉辦「大雪山林道淨山活動」，共40人共襄盛舉，前往大雪山林道35公里周遭區域徒步清出約150公斤垃圾，以眾人力量共同維護野生動物棲地，重現山林美麗景緻。
大雪山林道為大雪山國家森林遊樂區聯外道路，沿途可見兩旁青鬱的林木隨著海拔高度攀升而有不同樣貌，包括大雪山林道約23公里處吸引鳥群取食的山桐子、30公里處樹形優美的台灣杉、37公里處入秋逐漸變色的台灣紅榨槭，具有豐富的生物多樣性。
因應山林開放政策，鼓勵民眾以無痕山林行動愛護山林生態、實踐永續旅遊理念，東勢林管處舉辦「大雪山林道淨山活動」，由台灣野鳥協會志工、東勢林區管理處志工，以及來自台北、新竹及台中的民眾，共40人響應，前往大雪山林道35公里周遭區域徒步清出約150公斤垃圾。
東勢林管處長蕭崇仁表示，歡迎大家前往大雪山國家森林遊樂區感受不同海拔高度的山林活力，舒緩身心，同時以「垃圾不落地、廚餘帶下山」的國民運動，實踐敬山、淨山的正向態度。
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