影／一貫道根留台灣 祖師紀念館今落成總統到場見證

一貫道為了根留台灣，1994年在台中霧峰興建一貫道祖師紀念館白陽聖廟，整棟建築以銅打造，今天落成，「就從這裡開始、從這裡點亮」。蔡英文總統、副總統賴清德、台中市長盧秀燕、監察院院長陳菊、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、陳柏惟等人與會，與現場逾萬名道親共同見證歷史。

蔡英文總統致詞時說，今天是一貫道大日子，她很高興可以在重要時刻，與一貫道的道親共同見證一貫道祖師紀念館落成典禮，白陽聖廟投注20多年時間與心力興建完成，是白陽聖廟主委湯文萬全心奉獻、出錢出力支持興建完成，這份堅持令人敬佩。

蔡英文指出，這種堅持不底，不曲不撓精神也是一貫道道親秉持的信念，過去一貫道受到很多打壓，但所有道親依然堅持理念，在老前人和前人努力下，在1988年成立一貫道總會，30多年來，一貫道展見強大凝聚力、行動力，除了強化在台灣組織發展，近幾年也積極開支散葉，把一貫道信仰分享到81國，也有15國成立全國性的一貫道總會，會務在國際有蓬勃發展，非常不簡單。

蔡英文稱讚，一貫道堅持行善，投入社會公益，包括921地震、88風災等，成為政府救災夥伴，並積極投入災後重建，以及諮商與輔導等，為社會帶來更多良善與溫暖，以及安定社會力量，全國人民再次向一貫道道親致上最深感謝。

湯文萬說，20多年前，陳鴻珍交待他完成一貫道根留台灣的根，為了扎根，他當初以為很簡單，三、二年就能完成，沒想到這條路坎坷20多年。白陽聖廟這棟特色在哪裡？為什麼要拖20多年？白陽聖廟高54米、300多坪，比過去的天壇約38米還高、還要大，整棟用銅打造，銅列為金，可以說是台灣的「金屋」，這裡就是一貫道的根，就從這裡開始、從這裡點亮。