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彰化田尾鄉農會歡慶90年　今明兩天展售又免費園藝DIY

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
近年多肉植物大受歡迎，田尾鄉農會和田尾公路花園園藝業者展售近千種多肉植物。記者簡慧珍／攝影
近年多肉植物大受歡迎，田尾鄉農會和田尾公路花園園藝業者展售近千種多肉植物。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉農會今天舉辦今年遲來的農民節表演大會，並且一連兩天在鄉農會倉庫廣場展售多肉與熱帶雨林植物，現場報名免費插花、組合盆栽、多肉植物DIY，明天下午3點起拍賣農特產品，所得捐給慈善機構。

鄉農會代理總幹事吳政憲邀請農業處長邱奕志、鄉長林守政、縣議員劉淑芳等人，在辦公大樓禮堂表揚138名模範農民，及鄉農會90周年慶祝活動各種花卉布置競賽得獎農民和產銷班。今年吸睛的是農民突破技術，把單朵菊花染成多色，色澤活潑喜氣，上市後廣受消費者喜愛，廣泛應用在喜慶會場，提高農民收益。

今天一早鄉農會周邊停滿車輛，從田尾公路花園遊客大多下午進來的旅遊模式，預計下午過後，鄉農會倉庫廣場將更多人，車輛可能要停放到台一線，步行約300公尺走到會場參觀和參加各種活動。

近年多肉植物大受歡迎，田尾鄉農會延續去年多肉植物選購熱潮，今年活動展場也是多肉植物當道，加上熱帶雨林植物，品種比去年更多供消費者挑選。會場展出花卉布置競賽得獎作品，用田尾大宗花卉也是彰化縣縣花菊花布置成Hello Kitty、皮卡丘、多啦A夢圖案，第一名是產銷第八班的小小兵圖案花卉布置，可愛又吸睛。

遊客到倉庫廣場服務台前打卡即送小植栽，花仙子文化館今、明兩天各舉辦5場免費插花、組合盆栽、多肉植物等DIY，採現場報名，每場限量50組。鄉農會臉書粉專明天下午3點起直播，現場遊客和網友都可以參加競拍，搶購蔬果、盆栽、花束、家政班手工包。

彰化縣田尾鄉花卉產銷班挖空心思，布置可愛的造景。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉花卉產銷班挖空心思，布置可愛的造景。記者簡慧珍／攝影

農民 多肉植物

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