彰縣高齡人口比率超越全國　旗艦社區發表扶老護幼成果

「母雞帶小雞」彰化縣今年度五大旗艦社區，今天起陸續透過發表成果驗收今年辦理績效，今天員林市源潭社區打頭陣，聯手大埔、萬年社區展示過去一年照顧社區老幼，借用三義社區活動中心，展示親子教育品格養成、新住民飲食文化等計畫落實在地方的情形。

副縣長洪榮章說，彰化縣65歲以上高齡人口佔總人口數比例達16.3%，超過全國高齡人口平均值，老化速率值得重視，縣政府推動旗艦社區計畫，以共好的觀念鼓勵「母雞帶小雞」和「大手牽小手」，造福更多長輩和兒童，今天員林源潭社區旗艦發表成果，明天輪到埔鹽廍子旗艦社區上場。

萬年社區和彰化縣融入社會新住民協會表演上菜秀，端出越南樣本食物，為今天成果發表會大匯演暖身，大埔社區大跳農村舞曲快、旗艦社區-源潭社區表演熱舞Hand Clap、林厝社區表演「你是我的花朵」和「C哩」， 壓軸是四個社區聯合用閩南語念唐詩，萬年社區也加演「Hello Vietnam」。

員林市長游振雄、縣議員劉惠娟和張欣倩等人到場，另有多個員林市社區里長與理事長前來觀摩。今年全縣大旗艦社區的彰化市忠權社區，社區發展協會理事長張秋香擔任旗艦計畫輔導委員，也和團隊出席。