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彰縣高齡人口比率超越全國　旗艦社區發表扶老護幼成果

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第一個小旗艦社區源潭社區攜手三個子社區發表執行成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第一個小旗艦社區源潭社區攜手三個子社區發表執行成果。記者簡慧珍／攝影

「母雞帶小雞」彰化縣今年度五大旗艦社區，今天起陸續透過發表成果驗收今年辦理績效，今天員林市源潭社區打頭陣，聯手大埔、萬年社區展示過去一年照顧社區老幼，借用三義社區活動中心，展示親子教育品格養成、新住民飲食文化等計畫落實在地方的情形。

副縣長洪榮章說，彰化縣65歲以上高齡人口佔總人口數比例達16.3%，超過全國高齡人口平均值，老化速率值得重視，縣政府推動旗艦社區計畫，以共好的觀念鼓勵「母雞帶小雞」和「大手牽小手」，造福更多長輩和兒童，今天員林源潭社區旗艦發表成果，明天輪到埔鹽廍子旗艦社區上場。

萬年社區和彰化縣融入社會新住民協會表演上菜秀，端出越南樣本食物，為今天成果發表會大匯演暖身，大埔社區大跳農村舞曲快、旗艦社區-源潭社區表演熱舞Hand Clap、林厝社區表演「你是我的花朵」和「C哩」， 壓軸是四個社區聯合用閩南語念唐詩，萬年社區也加演「Hello Vietnam」。

員林市長游振雄、縣議員劉惠娟和張欣倩等人到場，另有多個員林市社區里長與理事長前來觀摩。今年全縣大旗艦社區的彰化市忠權社區，社區發展協會理事長張秋香擔任旗艦計畫輔導委員，也和團隊出席。

作為彰化縣第一場旗艦社區成果發表會，領航社區員林市源潭社區發展協會卯足勁安排動靜態展演。縣政府社會處長王蘭心說，源潭社區2007年曾獲中央福利社區發展工作評鑑甲等，符合領航資格，以「大手牽小、聯合服務」方式，帶領萬年、林厝、大埔三個協力社區前進，今天源潭社區理事長吳嘉明、萬年社區理事長林兼里長張阿賞、林厝社區理事長陳永明、大埔社區理事長兼里長游庭訓帶領社區團隊到場，充分展現凝聚團結力量，希望能加快腳步啟動更完整且提供更多元的福利社區化工作。

美麗的新住民為彰化縣第一個小旗艦社區計畫表演上菜秀。記者簡慧珍／攝影
美麗的新住民為彰化縣第一個小旗艦社區計畫表演上菜秀。記者簡慧珍／攝影

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