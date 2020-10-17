大型柴油車汰舊換新補助延長 台中1.2萬輛的車主受益

台中市積極推動空汙減量，2017年起推動高污染柴油車淘汰補助，截至今年8月底止，已汰換5590輛大型柴油車。其中4557件申請汰舊換新補助金額達11.4億元。而中央推出「大型柴油車汰舊換新補助辦法」三階段遞減補助金額，今年考量疫情，第二階段優惠補助延至明年12月10日止，預估台中將有1萬2423輛大型柴油的車主受益。

台中市環保局表示，目前全市有1萬2423輛一至三期大型柴油車掛牌上路，根據行政院環保署最新空氣汙染排放總量資料顯示，台中總懸浮微粒（TSP）年排放量約3萬8310噸，其中，大型柴油車排放約1225噸，占總量的3.2％，略低於電力業年排放量約1639噸、占總量4.28％。

環保局說，減少移動汙染源排放、改善空氣品質，環保署「大型柴油車汰舊換新補助辦法」規畫3階段逐步降低補助金額，第一階段去年7月底結束；第二階段自去年8月1日至今年12月10日止。

這次修法將第二階段補助延後至明年12月10日止；第三階段調整為明年12月11日至2022年12月10日止；舊車報廢後再換購新車期程，也從原6個月修正至今年1月1日後購車者，可延長至1年，以較優惠的補助金額，協助受疫情影響收入的貨車司機減輕購車壓力。

環保局表示，車輛停駛、註銷、吊銷或繳銷狀態，代表車輛已不堪使用或無使用需求，依法不得行駛將不予補助，但補助辦法增訂過渡條款，今年8月31日前已停駛、註銷、吊銷或繳銷牌照轉報廢，且報廢時行車執照未逾指定檢驗日期的車輛，仍可申請補助。

環保署今年也修正發布「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」，簡化低汙染排放者的檢測程序，只要第一次測試結果不透光率低於門檻值，即合格，無須再進行第二或第三次測試，減少約25％的檢測時間，這項程序自即日起生效，鼓勵車主確實維修保養；另也提高馬力比測驗的退驗標準，遏止車輛擅調噴油嘴，降低馬力規避檢測。

環保局指出，新制上路後，車主可主動至環保局檢測排煙，評估車輛維修或汰換。