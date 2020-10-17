林下新契機 東勢林管處培訓林農發展林下經濟

為兼顧林農生計，並維持原有的生態環境，林務局東勢林管處針對台中市和平區內承租國有林林農辦理「林下經濟段木香菇栽培訓練班」，推廣林下經濟的可行性與好處，並在訓練班中輔導3位林農，培養成為「林下經濟推廣」種子教師，成立「承租林林下經濟實作區」，提升其他林農發展林下經濟的意願。

林務局於去年4月18日開放「林下經濟」申請，第一階段開放申請作物項目為段木香菇及木耳、金線連、林下養蜂三項，東勢林管處為協助台中市和平區國有出租造林地林農，發展段木香菇栽培，啟動「台中市和平區國有出租造林地林農林下經濟段木香菇栽培訓練計畫」。

東勢林管處表示，對有意願投入栽種段木香菇的林農，開設60小時訓練課程，包含段木香菇栽培基礎入門知識、初階管理、進階訓練、段木香菇園區觀摩與實習等，預計招收30名學員，並輔導設立3處段木香菇實作區，盼使每位學員均具備生產林下段木香菇的技能。

訓練計畫說明會將於10月18日上午9點至11點於深根德瑪汶協會達觀部落共同廚房(台中市和平區達觀里東崎路一段46-5號)、10月21日上午9點至11點於台中市和平區公所(台中市和平區東關路三段156號)舉辦，相關資訊請參閱計畫說明網頁https://forms.gle/3qzfwp8gzBKKsdm98。