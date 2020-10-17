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彰化重大建設卡關 王惠美「有感而發」要中央說話算話

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美在個人臉書中，針對彰化市鐵路高架化、二林精密機械產業園區等重大建設接連卡關，列出時程，分別質疑「還要退幾次」、「開會遙遙無期」。圖／取自王惠美臉書
彰化縣長王惠美在個人臉書中，針對彰化市鐵路高架化、二林精密機械產業園區等重大建設接連卡關，列出時程，分別質疑「還要退幾次」、「開會遙遙無期」。圖／取自王惠美臉書

彰化市鐵路高架化、二林精密機械產業園區 及台中捷運綠線延伸彰化等三大建設，在彰化縣不分藍綠都積極爭取，也都獲得中央承諾，但最近卻都一一卡關，彰化縣長王惠美昨天深夜在個人臉書中以「有感而發」為題發文，希望他們不要說話不算數，並籲請縣籍立委不分黨派向中央爭取，不要等到選舉，才開始關心縣內的重大建設。

針對王惠美的「有感而發」，民進黨籍立委黃秀芳及陳素月都表示，只要依據地方需求的重大建設，中央都會支持，絕不會分藍綠與黨派，也不會換了地方首長而改變，況且這些重大建設也是她們長期在爭取，絕不會等到選舉到了才來關心。

王惠美在臉書指出，日前看到媒體報導，民進黨執政、人口不到彰化1/3的基隆市，將由輕軌升級為捷運，反觀彰化人期盼了20多年的彰化市鐵路高架化，上周竟又被國發會退回，而二林精機園區環評原訂4月8日召開，因疫情關係說暫緩2周，結果一直拖到現在環評時間都還沒出來。

王惠美說，因為彰化市鐡路高架化、二林精機園區等重大建設，都是彰化未來發展的關鍵，所以前陣子蔡總統、副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、交通部長林佳龍來到彰化，她都一一當面向他們爭取，並獲得他們的支持，希望他們不要說話不算數，更呼籲縣籍立法委員不分黨派，支持縣府向中央爭取經費補助，並積極幫忙督促，不要等到選舉，才開始關心縣內的重大建設。

王惠美在臉書中，還以「彰化建設還要等多久？」表列彰化縣二林精密機械產業園區推動與彰化市鐵路高架化推動的時程，其中的彰化縣二林精密機械產業園區，從2000年11月環境影響說明書送環保署至今，10年來，歷經7次會議、3名藍綠縣長，在今年5月提請環保署環保大會審議，迄今「開會遙遙無期」。

在彰化市鐵路高架化建設，從2016年10月送交通部鐵工局初審會至今，歷經修正及退案共8次審查，最近再被行政院退回交通部修正計畫書，在表列中質疑「還要退幾次？」

民進黨籍立委黃秀芳說，彰化市鐵路高架化不可能不做，只是因工程龐大而複雜，影響層面大，行政院退回交通部修正案，無非是要讓計畫更周延；民進黨籍立委陳素月也表示，彰化市鐵路高架化包括環評、拆遷等相關規畫設計，很多方面都要地方配合，在程序完備後，中央才可能核定。

王惠美臉書隨即獲得熱烈回響，紛紛為王惠美打氣，有的批評「中央是看顏色才發經費，高雄就是最好例子」、「為反對而反對，是綠的一貫作風 」、「中央大小眼」等，但也有人則拿王惠美競選縣長的「捷運到南彰」來諷刺，有的則要王惠美自我檢討。

王惠美 鐵路高架化

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