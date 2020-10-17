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台中推停車月票網購優惠 線上購票成長逾2倍

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍。記者喻文玟／攝影
台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍。記者喻文玟／攝影

因應新冠肺炎疫情，降低民眾傳染風險，台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍，一次購買3個月以上月票的比例也從31％提升到65％，成效良好。

交通局長葉昭甫表示，鼓勵民眾使用線上購買停車票，不僅節省時、省力、省錢，也可以減少出入公共場所的風險，一舉數得。

台中市交通局線上購票系統開放時間每月1日至20日，民眾可訂購次月的停車月票，21日後預留行政作業與月票寄送時間，將不開放線上購票；此外，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外場停車月票則是3個月。

交通局表示，目前台中有3處櫃台可供民眾洽詢，包括台灣大道市政大樓、交通局、陽明大樓均有專人服務及解說，現場並有提供系統操作手冊或可至「台中市停車管理處」官網下載： https://is.gd/RsM6NF

如使用線上購票則請連結至台中市停管處官網： https://is.gd/9nyDTK ，從首頁右邊連結註冊或登入停管之友即可使用，如有疑問可在週一至週五撥打（04）22258160或或免費專線0800-229129洽詢。

台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍。圖／台中市交通局提供
台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍。圖／台中市交通局提供

台中市 新冠肺炎 疫情

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