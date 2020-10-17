聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中推停車月票網購優惠 線上購票成長逾2倍
因應新冠肺炎疫情，降低民眾傳染風險，台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍，一次購買3個月以上月票的比例也從31％提升到65％，成效良好。
交通局長葉昭甫表示，鼓勵民眾使用線上購買停車票，不僅節省時、省力、省錢，也可以減少出入公共場所的風險，一舉數得。
台中市交通局線上購票系統開放時間每月1日至20日，民眾可訂購次月的停車月票，21日後預留行政作業與月票寄送時間，將不開放線上購票；此外，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外場停車月票則是3個月。
交通局表示，目前台中有3處櫃台可供民眾洽詢，包括台灣大道市政大樓、交通局、陽明大樓均有專人服務及解說，現場並有提供系統操作手冊或可至「台中市停車管理處」官網下載： https://is.gd/RsM6NF 。
如使用線上購票則請連結至台中市停管處官網： https://is.gd/9nyDTK ，從首頁右邊連結註冊或登入停管之友即可使用，如有疑問可在週一至週五撥打（04）22258160或或免費專線0800-229129洽詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言