台中推停車月票網購優惠 線上購票成長逾2倍

因應新冠肺炎疫情，降低民眾傳染風險，台中市政府今年5月起推出「線上購買停車月票」優惠，線上購買月票享9.5折、單次購買3個月以上享9優惠；優惠推出至今線上購票次數較去年同期增加1萬6537次，成長近2.4倍，一次購買3個月以上月票的比例也從31％提升到65％，成效良好。

交通局長葉昭甫表示，鼓勵民眾使用線上購買停車票，不僅節省時、省力、省錢，也可以減少出入公共場所的風險，一舉數得。

台中市交通局線上購票系統開放時間每月1日至20日，民眾可訂購次月的停車月票，21日後預留行政作業與月票寄送時間，將不開放線上購票；此外，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外場停車月票則是3個月。

交通局表示，目前台中有3處櫃台可供民眾洽詢，包括台灣大道市政大樓、交通局、陽明大樓均有專人服務及解說，現場並有提供系統操作手冊或可至「台中市停車管理處」官網下載： https://is.gd/RsM6NF 。