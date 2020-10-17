影／199年樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」今年縮短僅5天

台中199年的樂成宮，每年農曆3月1日都舉辦「旱溪媽祖遶境十八庄」活動，今年因新冠肺炎疫情，日前由董事長郭松益帶領全體董監事在天上聖母聖座前擲筊、請示媽祖遶境時間，同意10月17日（農曆9月1日）起駕遶境十八庄，但天數從原本23天縮短僅5天，台中市長盧秀燕、副總統賴清德今天早上一同出席，請媽祖上轎。

樂成宮「遶境十八庄」是每年農曆3月1日起駕的遶境活動，起源自清道光3年，2008年間由台中市公告為民俗無形文化資產，迄今已有199年歷史、從未中斷；今年因為疫情影響，配合政府宣導的防疫政策，遶境活動延期舉辦。

台中市長盧秀燕說，明年樂成宮媽祖遶境遶境十八庄明年就200年了，媽祖一定會保庇國泰民安，疫情快度過。