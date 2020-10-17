竹山瑞龍瀑布將整修11月起封園 欣賞美景要把握機會

「竹山第一瀑」瑞龍瀑布，因為吊橋面板將達使用期限，為了確保旅遊安全將重新整修維護，瑞龍瀑布園區園區將自11月1日起至明年1月31日止休園，如提早開放將另行發布，提醒遊客施工期間請勿進入。

瑞龍瀑布位於竹山鎮坪頂里加走寮溪沿岸，距離市區15公里，上游就是知名的太極峽谷，因為交通方便，民眾無須入深山便能欣賞壯觀的瑞龍瀑布，感受心曠神怡、悠遊山林。

瑞龍瀑布經過縣政府重新規畫，設置觀景平台及步道等設施，旅遊更方便。從停車場行走竹林棧道到瑞龍吊橋約500公尺，再從吊橋處走向瀑布區約500公尺，從觀景平台可遠望瀑布之整體美景，而再向前行經岩壁廊道後，與瀑布只有咫尺距離，令人感受造化偉大之讚嘆。