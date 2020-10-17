南投茶博參觀破60萬人次 張麗善讚幫助雲林好茶行銷

南投世界茶業博覽會邁入倒數，截至16日參觀已破60萬人次，雲林縣長張麗善昨天傍晚帶領縣府團隊到中興新村觀摩，由南投縣長林明溱接待導覽。張麗善在茶葉展售區發現來自雲林縣古坑的好茶，當場泡茶請林明溱品嘗，向遊客力推雲林好茶，也稱讚南投茶業博覽會大成功，雲林茶農也受惠。

雲林縣長張麗善16日下午4時，率領縣政總顧問張清良、祕書長曾元煌及各局處主管40多人，參觀南投世界茶業博覽會及南投巧克力咖啡節，林明溱和農業處長陳瑞慶、觀光處長陳志賢熱情接待並全程導覽。

雲林縣參訪團品嘗了國際茶席印度茶師示範加入薑、小荳蒄、肉桂的印度阿薩姆紅茶滋味、鹿谷鄉農會凍頂茶體驗、最貴一台斤30萬元的黃金品茗及南投獨具特色的巧克力、咖啡產品。

張麗善在茶葉展售區發現雲林古坑鄉豐達製茶廠，相當開心，熟練的當起主人，坐上茶席展現泡茶手藝，為南投縣長林明溱奉上熱騰騰的好茶。遊客發現南投、雲林縣長都在茶博，搶著合影。茶農茶商尤其開心歡迎，連連奉上各地好茶，兩位縣長不停乾杯，都豎起大拇指稱讚不已。

張麗善說，到南投世界茶業博覽會，無論是茶農茶商或是遊客，看到林明溱縣長都熱情招呼，見證「南投茶伯」魅力無窮，和南投世界茶業博覽會有多成功，讓茶農茶商和愛茶民眾都受惠，也幫助雲林好茶行銷全台。