員林保安醫院險被拆 彰縣文化局連夜張貼禁拆令保住了

彰化縣員林保安醫院今年8月5日被熱心民眾提報為文化資產，文化局會勘後，文資審議委員會決議列冊追蹤，卻接獲員林保安醫院可能拆除，文化局依文化資產保存法，16日晚連夜張貼禁拆令，公告員林保安醫院逕列為暫定古蹟。

受託拆除員林保安醫院的廠商，16日雇用駕駛大型機具駛入博愛路，為拆除工程預作準備，文化局接獲通報，派員趕到現場查證，認為恐有拆除可能性，跟包商一度對峙，晚間文化局人員在員林分局員警陪同下，張貼暫定古蹟公告並宣讀文化資產法相關罰則，包商及工程人員見狀撤離。

文化局表示，員林保安醫院1936年建成，建築形式具備時代表徵，例如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為日治昭和時期現代化的鋼骨建築物，在街市建築中保有獨棟建築，建物寬闊視野良好，是日式近代洋風建築的典範，深具文化資產保存研究價值，文化局今年8月24日辦理現場勘查審查會議，決議列冊追蹤。