聽新聞
test
0:00 / 0:00
員林保安醫院險被拆 彰縣文化局連夜張貼禁拆令保住了
彰化縣員林保安醫院今年8月5日被熱心民眾提報為文化資產，文化局會勘後，文資審議委員會決議列冊追蹤，卻接獲員林保安醫院可能拆除，文化局依文化資產保存法，16日晚連夜張貼禁拆令，公告員林保安醫院逕列為暫定古蹟。
受託拆除員林保安醫院的廠商，16日雇用駕駛大型機具駛入博愛路，為拆除工程預作準備，文化局接獲通報，派員趕到現場查證，認為恐有拆除可能性，跟包商一度對峙，晚間文化局人員在員林分局員警陪同下，張貼暫定古蹟公告並宣讀文化資產法相關罰則，包商及工程人員見狀撤離。
文化局表示，員林保安醫院1936年建成，建築形式具備時代表徵，例如洗石子工法、磁磚與馬賽克貼面，為日治昭和時期現代化的鋼骨建築物，在街市建築中保有獨棟建築，建物寬闊視野良好，是日式近代洋風建築的典範，深具文化資產保存研究價值，文化局今年8月24日辦理現場勘查審查會議，決議列冊追蹤。
文化局依文化資產保存法第20條規定，把員林保安醫院逕列為暫定古蹟，保護期間今年10月16日至2021年4月15日，發文通知相關所有權人，依文資法暫定古蹟視同古蹟，由所有人、使用人或管理人管理維護，縣政府和文化局將輔導所有權人好好維護，文化局未來半年內將完成審議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言