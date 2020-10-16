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【2020美國大選】選前再爆拜登版「電郵門」 社群媒體巨頭罕見封殺報導

影／南投茶博重現唐代封茶 封存茶葉將來與親友共享

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投茶博重現唐代的封茶儀式，農糧署長胡忠一一起封存茶葉。記者江良誠／攝影
南投茶博重現唐代的封茶儀式，農糧署長胡忠一一起封存茶葉。記者江良誠／攝影

南投世界茶業博覽會今天傍晚舉行難得一見的有機茶封茶，吸引500名民眾報名參與，在絲竹樂團悠揚樂音陪伴下，揮毫寫下封條與祝福，完成專屬的封茶罐。

高雄市遊客陳小姐說，平常喜歡喝茶，卻沒聽過封茶相當好奇，因此報名參加封茶活動，一次封了4甕台北坪林的「熟香烏龍」，用四張寫上日期和祝福語的紙條封住茶甕、蓋上印章，這4罐茶葉將送給4個兒子，有朝一日在一起拆封品茶。

慈心基金會執行長蘇慕容說，封茶起於唐朝，文人在歲末將未喝完的存茶封藏在甕裡，以樹皮做的宣紙用毛筆寫下對自己的期許及對家人朋友的祝福，封入新茶贈予親友。幾年後開甕品嘗，茶葉更加甘醇厚韻，伴隨祝福詞語，讓人特別感動與珍惜。

南投縣副縣長陳正昇說，農糧署及慈心基金會支持今年茶博設置有機茶主題館，民眾有機會能認識有機茶相關產業，享受茶道文化，多樣化的產業館讓今年茶博會更有聲有色，也讓茶農們能藉此提升茶葉品質，建議明將封茶儀式與茶博會閉幕典禮一起辦，讓茶博完美落幕。

農糧署長胡忠一說，107年5月有機農業促進法通過實施後，就全力推動有機農業，全台有機茶園種植面積約有433公頃，今年是有機茶元年，封茶會算是全台第一次最大規模的有機茶封茶儀式，希望透過封茶儀式將自己的心願和祝福放在茶罐裡。

胡忠一說，封茶選擇具蝶戀花鐵鏽釉罐，封存的是來自坪林的熟香烏龍，帶有堅果與熟成水果香氣且濃郁回甘，希望為自己、為親友送上虔誠的祝福。

南投茶博重現唐代的封茶儀式，500多名遊客一起封存茶葉，改日再開封和親朋好友共享。記者江良誠／攝影
南投茶博重現唐代的封茶儀式，500多名遊客一起封存茶葉，改日再開封和親朋好友共享。記者江良誠／攝影

茶葉 農糧署

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