彰化也有近6千原住民 周日將辦盛大豐年祭

目前在彰化居住的原住民人口數有5998人，彰化縣政府訂18日在縣立體育館戶外圓形廣場，原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，除邀請優秀舞蹈團隊聯誼表演，還來自全國各地的原住民手工藝品、農特產品和原住民美食等展售，縣長王惠美歡迎民眾 踴躍參與，體驗原住民文化。

彰化縣政府今天在原住民生活館為這項活動宣傳，縣長王惠美與會表示，當天活動將由長老們聯合祭祖祈福，表達對天、地與祖靈的敬意，透過祭典保佑所有原民朋友都能夠平安順利，並有7個團隊結合了傳統舞蹈與現代的元素競賽，另外還設立原民傳統美食專區以及義賣專區，充分展現原住民文化內涵，值得參加。

原住民縣議員陳榮妹指出，非常感謝縣府對於聯合豐年祭活動的支持與重視，且今年獲得原民會補助55歲以上原民裝置假牙3萬元，王縣長加碼再補助1萬元，合計共4萬元。有需要的原住民朋友可以至縣府民政處原民事務科洽詢辦理，祝福今年的聯合豐年祭圓滿成功。