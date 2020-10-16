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鈴蘭通變裝遊行 體驗台中舊城文化

中央社 / 台中16日電

第二屆「鈴蘭通散步納涼會」將在24、25日登場，復刻日本夏季傳統消暑的「納涼會」模式，民眾可換穿日本浴衣，漫遊中城，挖掘沿途特色店家，感受台中舊城文化底蘊。

走進中區沿街店家門口掛起鈴蘭燈， 第二屆「鈴蘭通散步納涼會」將在24、25日登場，記者會今天在舊台中火車站舉辦，活動邀請民眾換穿日本浴衣、旗袍等服飾，漫遊舊城，挖掘沿途特色店家，體驗新舊族群與創意產業交融，感受台中舊城文化底蘊。

中城再生文化協會與西川淑敏日本舞踊知家去年發起「鈴蘭通散步納涼會」，沿著昔日被稱為「鈴蘭通」的台中市中區中山路舉辦變裝遊行活動，串連在地店家舉辦摸彩、啤酒節等活動，為舊城區帶來滿滿人潮。

中城再生文化協會理事長蘇睿弼表示，鈴蘭通散步納涼會首次舉辦，吸引60多家商家加入，今年擴大至百家，變裝遊行沿著中山路沿線設置五處跳島式市集，合作店家都將掛上鈴蘭燈，火車站前廣場將舉辦啤酒節、老照片展覽。

台中市政府秘書長黃崇典表示，鈴蘭通散步納涼會活動有著歷史的傳承與記憶，是珍貴資產，由民間發起更可長久，希望成為地方重要活動，展現台中文化底蘊。

日本 火車站 浴衣

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