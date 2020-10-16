大甲鐵砧山雕塑公園爆紅 遊客暴增6倍亂象多

台中市大甲鐵砧山雕塑公園觀景台暨全齡式遊憩設施一夕爆紅，中秋、國慶連續假日遊客倍增，停車、塞車亂象多。台中市議員吳敏濟今日邀集相關單位前往會勘，要求疏理所有停車位及公佈替代道路，並朝停車資訊e化的方向發展，希望鐵砧山旅遊品質跟上人潮的增速。

台中市風景區管理所長廖偉志表示，鐵砧山雕塑公園改造之前，假日平均人數約1500人，根據感應計數器顯示，9月啟用之後的中秋和國慶連假，平均達8、9千人，增加6倍之多。

吳敏濟說，歷史悠久的鐵砧山風景區重新吸引遊客目光，但人潮超出預期，遊客找不到停車位任意違停，且假日傍晚下山車流從中山路口回堵，短短2公里不到的路程要花1小時，停車與塞車問題都必須克服，保障旅遊品質。

中市府交通局停管處表示，鐵砧山上山道路設有挑戰型自行車道，路肩無法劃設停車格，建議露營區挪一半做為停車之用，並尋找公有地增闢停車場。

廖偉志說，鐵砧山停車場較零散不明顯，最為人知的是遊客中心前方的150個停車位，以及遊客中心後方U型停車場可停5、60輛，永信公園旁的綠色隧道內有一座停車場可容納4、50輛，軍事公園前可停2、30輛，另高爾夫球練習場前可停100多輛車。

吳敏濟說，停車資訊要清楚易得，市府必須將停車場位置標示清楚，並在交通局網站公告；未來應加以e化，主動顯示停車資訊，節省停車時間，維持風景區的交通秩序。