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影／台中買公立納骨塔要排隊！還有黃牛喊價代排隊5千

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供

台中市府因應公墓遷葬綠美化政策，今年在烏日、大雅等8處納骨堂新增1萬2680個塔牌位與櫃位，原為一椿好事，但烏日區功德二堂納骨塔座北地處「吉位」，爆出申請人提前徹夜排隊，吵成一團，還傳出有黃牛代搶。議員今天質詢說，民眾怨聲載道，建議應E化系統登記後抽籤。民政局長長吳世瑋表示，因有民眾會請風水師看方位，所以未採抽籤。

台中市從2018年推墓區遷葬綠美化，塔位供不應求，民政局長吳世瑋表示，去年已增設櫃位8800個，今年再編列約4150萬元預算，預計新增8處納骨堂塔牌位與櫃位1萬2680個。

市議員林汝洲接著表示，光是去年一年就有2330名往生者要納入烏日功德堂納骨塔，今年只新增1200個塔位，此區位於大肚山背山面海，是風水寶地，其他區的民眾也來幫先人搶位，本月14日開放登記有人5天前來排隊，還有黃牛喊價「代排隊一天5000元」。

林汝洲說，肯定市府在各區新增納骨塔，但執行方式讓生者心力交瘁，為何不改成以網路登記，再由電腦亂數抽籤，可減少家屬、公務人員辛勞外，也可避免排隊黃牛、插隊等亂象。

台中生命禮儀管理處表示，烏日功德堂新增1026個骨灰櫃位、224個骨骸櫃位，目前登記464個骨灰位、60個骨骸位；清水第二納骨塔2000多個都是骨灰櫃位也在本周開放登記，已登記444個名額，尚未額滿。

各區納骨塔價格，因興建啟用時間不同，2016年之前維持各區原訂定價格，2016年由生管處興建的納骨堂塔，統一定價骨灰櫃3萬元、骨骸櫃4萬元。

台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
台中市民政局今年再編列約4150萬元預算，預計新增大雅、清水、烏日、大甲、沙鹿、潭子、后里、神岡等8處納骨堂塔牌位與櫃位，總計1萬2680個。圖／台中市府提供
台中市民政局今年再編列約4150萬元預算，預計新增大雅、清水、烏日、大甲、沙鹿、潭子、后里、神岡等8處納骨堂塔牌位與櫃位，總計1萬2680個。圖／台中市府提供
台中市烏日區功德二堂新增1026個骨灰櫃位、224個骨骸櫃位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，民政局說，目前已登記464個骨灰位、60個骨骸位，都還能申請。圖／台中市府提供
台中市烏日區功德二堂新增1026個骨灰櫃位、224個骨骸櫃位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，民政局說，目前已登記464個骨灰位、60個骨骸位，都還能申請。圖／台中市府提供
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
台中市烏日區功德二堂增設1200個塔位，14日開放登記，民眾從5天前席地而睡、徹夜排隊，甚至還有代排隊一天收費5000元的黃牛。圖／台中市議員林汝洲提供
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