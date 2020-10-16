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中市后綜高中校舍逾50年 「老背少」建築安全堪慮

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
后綜高中益智樓及懷農館因採「分年建築」，形造「老背少」現象，校舍已出現龜裂，導致多處樑柱牆面鏽蝕，伸縮縫擴大而漏水等危樓現象。圖／楊瓊瓔服務處提供
后綜高中益智樓及懷農館因採「分年建築」，形造「老背少」現象，校舍已出現龜裂，導致多處樑柱牆面鏽蝕，伸縮縫擴大而漏水等危樓現象。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市后綜高中益智樓1970年興建，懷農館於1954年興建1樓，1985年加蓋2樓為「老背少」建築，兩棟校舍迄今屋齡超過50年，老舊且多處龜裂，為讓學生在更安全、舒適環境學習，立委楊瓊瓔偕同台中市議員陳本添今日邀集教育部國教署及台中市府教育局到場會勘，爭取經費改建老舊校舍，國教署及台中市府允諾儘速核定相關整建經費。

后綜高中校長王裕德說，學校益智樓及懷農館耐震能力不足，屋齡已超過50餘年，早己屆滿使用年限，學校在設備維護與管理上是一大挑戰，亟需儘速整建。家長會長高淑美說，目前老背少的懷農館及益智樓拆除後，若未增建新教室，將影響一般教室及專科教室的使用餘裕。

立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益說，學校的益智樓及懷農館因採「分年建築」、形造「老背少」現象，校舍已出現龜裂，導致多處樑柱牆面鏽蝕，伸縮縫擴大而漏水等危樓現象，使用安全早已堪憂。陳本添強調，學生每天在危樓進出，家長提心吊膽，希望能早日改建，讓學生就學環境更安全。

國教署副組長蕭奕志說，老舊校舍改建工程將提升建物耐震能力，讓學童就學環境更安全，國教署和中市府教育局致力為師生打造更優質、完善的教學空間，盼提升教學品質及學習動機。

中市府教育局副局長葉俊傑說，后綜高中益智樓及懷農館，有的是老背少且樓層樑柱錯位，耐震性欠佳，或是樓頂用鐵皮屋頂易漏水，確實老舊危險，學校的校舍和環境空間的整體配置都需好好規畫調整，相關改建經費初估超過1億8千萬元，教育局考量經費及安全性，會和國教署努力將后綜高中老舊校舍規劃案列入明年度計畫，2022至2023年辦理工程改建，滿足師生的教學及安全需求。

后綜高中益智樓及懷農館耐震能力不足，屋齡已超過50餘年，早己屆滿使用年限。圖／楊瓊瓔服務處提供
后綜高中益智樓及懷農館耐震能力不足，屋齡已超過50餘年，早己屆滿使用年限。圖／楊瓊瓔服務處提供

教育局 台中市 漏水

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