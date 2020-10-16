台中流感疫苗接種資訊未更新 民眾白跑罵翻天

台中市15日起社區站只供65歲以上長者接種流感疫苗，由於多個區公所資訊未更新，許多民眾到場未能接種疫苗罵翻天，副市長黃國榮表示，會加強訊息轉達。

公費流感疫苗自5日起開打，符合接種資格的50歲以上民眾、身障人士以及國中小學、高中學生都可免費接種疫苗，受疫情影響，民眾接種流感疫苗踴躍，多縣市疫苗告急。

中市府14日宣布，15日起社區設站僅提供65歲以上長者接種疫苗，11月起所有社區設站暫緩辦理，公費流感疫苗接種對象可到各醫療院所或衛生所接種。17日推出重陽敬老市民日，年滿65歲以上台中市民，持身分證及健保卡前往台中各區衛生所可優先接種，大安區、太平區則請至「社區設站」施打。

民進黨籍市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、張家銨、李天生等人今天在台中市議會定期會上指出，接獲轄區民眾陳情，許多50歲以上，未滿65歲的民眾前往社區設站時，才知道「不符資格」無法接種，罵罵連連。

江肇國表示，許多議員服務處、里辦公室早就通知民眾接種疫苗，但許多區公所沒有即時更新資訊，造成民眾白跑，他要求民政系統儘速轉達。

蔡耀頡指出，截至中午只有東區，太平，大肚，霧峰，潭子，大安等6區公所更新資訊，提醒民眾社區接種已是65歲以上優先，其他區公所仍不聞不問。

黃國榮表示，立即透過里鄰系統轉達。民政局長吳世瑋也當場指示各區長馬上更新官網資訊，別讓想打疫苗的民眾白跑一趟。

有癌友詢問是否可接種流感疫苗，台中慈濟醫院外科部主任余政展表示，接受口服或注射治療中的癌症病人，該打的疫苗還是要打，接種疫苗最好的時機是在兩次治療的中間空檔或準備接受治療前兩周注射流感疫苗效果最佳，若有疑慮應與主治醫師討論。