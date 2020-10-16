南投縣共84名人瑞 110歲曾洪長是全縣最高壽

埔里鎮110歲的曾洪長，是南投縣目前最長壽的人瑞，上午縣長林明溱前往贈予金鎖片及敬老金1萬元，面對大家詢問其長壽之道時，她的兒子曾松林透露，父親早逝，從小看著母親為了養家，在田裡勤勞做工到105歲，若不是一次跌倒，可能還是會堅持下田幹活，加上平時睡眠正常、飲食清淡、少吃肉，應該是母親能聽能說的長壽之道。

曾松林的太太說，埔里家裡有兩分地，婆婆曾洪長從年輕時就一直勤於農活，舉凡種甘蔗、芋頭、地瓜及種菜，加上鋤地除草都不假他人，加上天生知足快樂，吃食簡單清淡外，最特別是睡眠很好，晚上9時上床、早上5時起床，平常中午都沒有午睡，現在雖然腿不好，但還是堅持用手工作，不但沒有老年痴呆現象，依舊耳聰目明。

如同曾洪長一樣的勤於下田，國姓鄉104歲的人瑞許玉鸞，除目前聽力較弱外，身體健康、行動自如，許多生活事務多能自理，尤其喜歡參與地區社運活動，孫子許德平表示，在家人的細心照顧下，阿好的精神奕奕，更是家屬的福氣；而平時多運動，保持身體健康及愉快的心情，就是健康的長壽之道。

縣長林明溱表示，縣內百歲人瑞有84人，上午分赴國姓鄉及埔里鎮，訪視104歲人瑞許玉鸞及埔里鎮110歲人瑞曾洪長，致贈每名人瑞敬老金1萬元，並親自為她們佩戴金鎖片，並祝福兩名人瑞身體健康，福壽綿長，祝福他們健康呷百二，二位人瑞都很開朗。