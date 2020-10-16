首屆原住民烤豬王大賽周日在茶博 當天現烤免費試吃

南投縣茶葉博覽會觀展人數將破50萬大關，為了替茶博會加持，縣府繼原創烤大豬職人認證考試後，本周日將舉辦「第一屆南投原鄉原住民烤豬王大賽」，讓茶博活動再添一特色亮點，當天不但將有免費烤豬提供民眾試吃，也歡迎大家踴躍到場，選出自己心中最喜歡的烤豬王。

南投原民局表示，今年原鄉首辦原住民烤豬認證，是全台首創且唯一的原住民烤豬交流平台與認證機制，在果木燻烤炊煙中，45位通過認證的職人通過術科的試煉，不僅獲得專業評審的青睞與認可，也征服了所有與會試吃民眾的味蕾，同時象徵南投縣踏入烤豬界的新里程碑。

烤豬王大賽將於18日在南投茶博會壓軸舉行，從周日早上7點半至下午4點在中興會堂展區熱鬧登場，比賽主要以公平競爭、爭取榮耀、趣味盲測三個核心特色為主，讓烤豬職人在展現技術的同時，也提升原住民烤豬認證的知名度。