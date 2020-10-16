快訊

埔里居家檢疫男子上午突暴斃 消防到場發現已口吐白沫

防新冠肺炎捲土重來 陳時中：11月中旬宣布秋冬專案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首屆原住民烤豬王大賽周日在茶博 當天現烤免費試吃

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
首屆烤豬王大賽將在南投茶博會登場，當天全程現烤讓民眾免費試吃。圖／南投縣政府提供
首屆烤豬王大賽將在南投茶博會登場，當天全程現烤讓民眾免費試吃。圖／南投縣政府提供

南投縣茶葉博覽會觀展人數將破50萬大關，為了替茶博會加持，縣府繼原創烤大豬職人認證考試後，本周日將舉辦「第一屆南投原鄉原住民烤豬王大賽」，讓茶博活動再添一特色亮點，當天不但將有免費烤豬提供民眾試吃，也歡迎大家踴躍到場，選出自己心中最喜歡的烤豬王。

南投原民局表示，今年原鄉首辦原住民烤豬認證，是全台首創且唯一的原住民烤豬交流平台與認證機制，在果木燻烤炊煙中，45位通過認證的職人通過術科的試煉，不僅獲得專業評審的青睞與認可，也征服了所有與會試吃民眾的味蕾，同時象徵南投縣踏入烤豬界的新里程碑。

烤豬王大賽將於18日在南投茶博會壓軸舉行，從周日早上7點半至下午4點在中興會堂展區熱鬧登場，比賽主要以公平競爭、爭取榮耀、趣味盲測三個核心特色為主，讓烤豬職人在展現技術的同時，也提升原住民烤豬認證的知名度。

烤大豬達人透露，原住民烤大豬看起來容易，其實相當講究，20多年來經由口耳相傳，逐步締造烤大豬的傳統，要烤好一隻近百斤的全豬，舉凡燃料採集、豬隻辨識與處理、上架與綁紮、設備組件使用、調味料及切割技巧、高架調整等，樣樣都需要長久的經驗累積，才能烤出好吃的豬肉。

首屆烤豬王大賽將在南投茶博會登場，當天全程現烤讓民眾免費試吃。圖／南投縣政府提供
首屆烤豬王大賽將在南投茶博會登場，當天全程現烤讓民眾免費試吃。圖／南投縣政府提供

原住民 茶葉

延伸閱讀

屏東歌喉讚 全國阿卡貝拉少兒組大賽5團獲獎

敬老金比一比 桃園人瑞2萬元最高

屏東佳樂水衝浪大賽登場 可觀賞高手逐浪逛市集享美食

臺史博結合歷史與漫畫　Cosplay大賽本週六登場

相關新聞

南投縣共84名人瑞 110歲曾洪長是全縣最高壽

埔里鎮110歲的曾洪長，是南投縣目前最長壽的人瑞，上午縣長林明溱前往贈予金鎖片及敬老金1萬元，面對大家詢問其長壽之道時，...

首屆原住民烤豬王大賽周日在茶博 當天現烤免費試吃

南投縣茶葉博覽會觀展人數將破50萬大關，為了替茶博會加持，縣府繼原創烤大豬職人認證考試後，本周日將舉辦「第一屆南投原鄉原...

花壇排水整治闢兩大滯洪池 解決水患兼休閒遊憩

彰化縣政府為解決花壇排水沿線淹水問題，向中央爭取14.83億元辦理花壇排水整治工程，其中第一期已經完成，第二期上游改道整...

萬聖節拚經濟！ 台中15商圈推搗蛋童樂趣活動

10月31日是西洋萬聖節，台中15大商圈合作拚萬聖節經濟，聯手推出「搗蛋童樂趣搞怪Halloween」系列活動，除了配合...

南投移工增加 社勞處將辦移工宿舍環境評比

國內近年連續發生工廠宿舍火災及移工宿舍環境髒亂等問題，移工宿舍環境安全問題讓人擔心，南投縣政府為讓工廠及仲介公司重視移工...

彰化不限水稻作收成如常 永靖鄉農會今搶推創意米食

苗栗以北限水，彰化縣灌溉如常，再過一個月二期稻作收成，永靖鄉是台灣苗木之鄉，但也致力農產多元化，今天鄉農會搶先發表秈米食...

台中站直達八仙山國家森林遊樂區 153延公車試辦展延

台中153延公車原預計試辦至今年10月14日，將展延3個月至明年2月28日止，該路線每日上午9時35分自台中高鐵站出發，...

明天重陽敬老市民日！台中市老人優先打疫苗

今年流感疫苗施打踴躍，需求比往年高，全國各地都出現疫苗不足情形，重陽節將到來，衛生局考量老人為流感併發症高風險族群，宣布...

台中喊公托倍增僅14處 社會局長：後年增至50處

台中市喊出公托倍增，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢時表示，少子化問題越來越嚴重，除了推動生育津貼、養育...

你有領徵收補償費嗎？ 台中地政局建置線上查詢系統

土地所有權人有時因土地徵收時間久遠，遺忘領取徵收補償費，台中市地政局為保障民眾權益，建置徵收補償費線上查詢系統，方便民眾...

在地心產業／主婦做團購 年營業額挑戰億元

想找一份兼顧家庭和事業的工作，林宣蓁投出1000封履歷都沒回音，只好變賣嫁妝首飾創業，設立蔥媽媽生活玩家百貨股份有限公司...

彰化埔鹽永樂社區古禮迎親 朝陽學生玩出趣味

彰化縣埔鹽鄉永樂社區以生產花椰菜乾聞名，今年起，調整產業發展方向，精緻化原有的古禮迎親表演，讓參訪者從「學習俗、玩習俗」...

熱門新聞

血汗保全！月工作252小時實領1萬9 嘆比外籍移工還少

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

影／吳怡農全民皆兵遭馮世寬批渣男 朱立倫：認錯人了？

金門孩子有福！楊鎮浯：一年半將蓋3座共融親子公園

南鐵拆遷林飛帆炮打「自己人」 黃偉哲：尊重

金山小編猝死認定過勞 陳父：還嘉緯一個公道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。