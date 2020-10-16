花壇排水整治闢兩大滯洪池 解決水患兼休閒遊憩

彰化縣政府為解決花壇排水沿線淹水問題，向中央爭取14.83億元辦理花壇排水整治工程，其中第一期已經完成，第二期上游改道整治工程今天由縣長王惠美主持動土，預定明年12月底完工，後續還有2座滯洪池工程，都比目前的員林市圓林園大，完成後，除可以解決水患外，滯洪池未蓄水時，可提供民眾休閒遊憩使用，提升生活品質。

縣府指出，花壇鄉中正路花壇鄉立圖書館附近、花橋街、中橋街及花南路等一帶範圍，過去常因豪大雨造成淹水，因花壇排水流經都市計畫區，拓寬整治困難，在辦理整治時，必須以上游分洪改道及滯洪池設置進行整體改善，經縣府向中央爭取14.83億元經費，分3期施工，其中花壇排水第1期整治工程，經費3億元，已在去年7月完成，新闢排水長度約1.46公里及3座橋梁改建。

花壇排水第2期上游改道整治及橋梁改建工程，新闢排水長度約1.44公里及1座橋梁改建，總經費4.38億元，預計明年12月31日完工，經費4.38億元；第3期2座滯洪池也已規畫設計中，一座是5公頃，另一座3.7公頃，經費7.45億元，預計111年底開工。

今天花壇排水二期工程動土典禮，縣長王惠美、經濟部水利署第四河川局長李友平、花壇鄉長顧勝敏及多位民代、地方人士與會。王惠美說，花壇排水整治後，除了可以解決花壇排水沿線淹水之苦外，尤其是3期的兩座滯洪池，完成後，如同員林市圓林園一樣，依照雨季與旱季之別，除有滯洪的功用，平常也可以成為休閒活動場所。

水利署第四河川局長李友平表示，彰化縣的區域排水是全台最多的，因此水利署與縣府水資處攜手針對30條易淹水地區進行改善，過去中央就補助縣府將近130億元經費改善淹水情形，這次花壇排水整治經費經王縣長、立法委員等人多次爭取，未來，也會繼續力挺縣長、挺彰化鄉親，改善彰化縣內的淹水問題。

花壇鄉長顧勝敏指出，花壇鄉內1、20年來遲遲無法解決的白沙村、彰員路3段及金墩村等三大淹水地區，縣長王惠美就任不到兩年都已開始改善，他代表鄉民向縣長致謝，今天盛大的動土典禮也洗清他及母親縣議員顧黃水花的冤屈，因先前外傳他們阻撓改善工程。