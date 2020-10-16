南投移工增加 社勞處將辦移工宿舍環境評比

國內近年連續發生工廠宿舍火災及移工宿舍環境髒亂等問題，移工宿舍環境安全問題讓人擔心，南投縣政府為讓工廠及仲介公司重視移工宿舍居住問題，將舉辦「移工宿舍環境評比競賽」，讓企業及仲介業者改善宿舍居住環境，讓移工能有舒適安全的住所，也能維護宿舍環境。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，企業和勞工都希望儘早恢復產能，避免無薪假、歇業。產業界也擔心，外籍移工增加引進後，感染風險也跟著增加，尤其是新加坡曾爆發移工宿舍大規模群聚感染。雖然企業急需勞動人力，但移工來台後，居家檢疫空間是否足夠，環境安全是否衛生？不只影響產業界，更影響台灣防疫。

南投縣社會及勞動處林處長林志忠說，南投縣外籍移工人數逐年攀升，截至今年8月底有1萬3250名外籍移工，以國籍別來看，印尼籍居多、越南籍次之。製造業占52.6%，在南崗工業區移工住宿地點多達200處，縣府為確保移工居住安全，常與建設處、消防局聯合訪視稽查，讓企業及仲介公司提供住宿環境及維護住宿安全。