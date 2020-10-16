聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投移工增加 社勞處將辦移工宿舍環境評比
國內近年連續發生工廠宿舍火災及移工宿舍環境髒亂等問題，移工宿舍環境安全問題讓人擔心，南投縣政府為讓工廠及仲介公司重視移工宿舍居住問題，將舉辦「移工宿舍環境評比競賽」，讓企業及仲介業者改善宿舍居住環境，讓移工能有舒適安全的住所，也能維護宿舍環境。
台灣新冠肺炎疫情趨緩，企業和勞工都希望儘早恢復產能，避免無薪假、歇業。產業界也擔心，外籍移工增加引進後，感染風險也跟著增加，尤其是新加坡曾爆發移工宿舍大規模群聚感染。雖然企業急需勞動人力，但移工來台後，居家檢疫空間是否足夠，環境安全是否衛生？不只影響產業界，更影響台灣防疫。
南投縣社會及勞動處林處長林志忠說，南投縣外籍移工人數逐年攀升，截至今年8月底有1萬3250名外籍移工，以國籍別來看，印尼籍居多、越南籍次之。製造業占52.6%，在南崗工業區移工住宿地點多達200處，縣府為確保移工居住安全，常與建設處、消防局聯合訪視稽查，讓企業及仲介公司提供住宿環境及維護住宿安全。
此外，為了鼓勵企業及仲介業者主動改善移工宿舍品質，社勞處舉辦移工宿舍環境評比競賽，須符合消防法規及建築法規才具參賽資格，移工宿舍50人以上列為A組、5人以上，未達50人列為B組，縣府將會組成評分小組進行實地評分，最高獎項將頒發面額8000元禮券及獎狀，即日起報名到10月底止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言