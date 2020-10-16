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南投移工增加 社勞處將辦移工宿舍環境評比

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
台灣產業逐漸恢復產能，移工引進需求增加，疫情風險也增加，南投縣政府將舉辦移工宿舍評比競賽，鼓勵企業、仲介業者改善移工宿舍環境。記者江良誠／攝影
台灣產業逐漸恢復產能，移工引進需求增加，疫情風險也增加，南投縣政府將舉辦移工宿舍評比競賽，鼓勵企業、仲介業者改善移工宿舍環境。記者江良誠／攝影

國內近年連續發生工廠宿舍火災及移工宿舍環境髒亂等問題，移工宿舍環境安全問題讓人擔心，南投縣政府為讓工廠及仲介公司重視移工宿舍居住問題，將舉辦「移工宿舍環境評比競賽」，讓企業及仲介業者改善宿舍居住環境，讓移工能有舒適安全的住所，也能維護宿舍環境。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，企業和勞工都希望儘早恢復產能，避免無薪假、歇業。產業界也擔心，外籍移工增加引進後，感染風險也跟著增加，尤其是新加坡曾爆發移工宿舍大規模群聚感染。雖然企業急需勞動人力，但移工來台後，居家檢疫空間是否足夠，環境安全是否衛生？不只影響產業界，更影響台灣防疫。

南投縣社會及勞動處林處長林志忠說，南投縣外籍移工人數逐年攀升，截至今年8月底有1萬3250名外籍移工，以國籍別來看，印尼籍居多、越南籍次之。製造業占52.6%，在南崗工業區移工住宿地點多達200處，縣府為確保移工居住安全，常與建設處、消防局聯合訪視稽查，讓企業及仲介公司提供住宿環境及維護住宿安全。

此外，為了鼓勵企業及仲介業者主動改善移工宿舍品質，社勞處舉辦移工宿舍環境評比競賽，須符合消防法規及建築法規才具參賽資格，移工宿舍50人以上列為A組、5人以上，未達50人列為B組，縣府將會組成評分小組進行實地評分，最高獎項將頒發面額8000元禮券及獎狀，即日起報名到10月底止。

仲介業者為需居家檢疫移工單獨設立檢疫宿舍一人一室。記者江良誠／攝影
仲介業者為需居家檢疫移工單獨設立檢疫宿舍一人一室。記者江良誠／攝影

移工 宿舍 新冠肺炎

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