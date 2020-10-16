彰化不限水稻作收成如常 永靖鄉農會今搶推創意米食

苗栗以北限水，彰化縣灌溉如常，再過一個月二期稻作收成，永靖鄉是台灣苗木之鄉，但也致力農產多元化，今天鄉農會搶先發表秈米食料理，7個家政班挖空心思各製作6至11道主食和點心，邀請和美、線西、花壇、竹塘、田尾等鄉鎮農會總幹事擔任試吃官，各界來賓跟著嘗鮮，對創意米食料理讚不絕口。

永靖鄉苗木與花卉種植面積大，相對的，稻米種植面積僅200公頃，鄉農會仍鼓勵種稻農民精進，目前有台南16號、台中194香米合計約兩公頃建立生產履歷，青農簡江翰得到2019年彰化縣農會台灣稻米達人台灣好米組冠軍，證明永靖鄉水稻種植面積雖小，品質卻不輸主產稻米的鄉鎮。

永靖鄉農會7個班家政班平常練習米食料理，為了今天秈米食料理，班員使出平日練習的功夫，加上巧思，提前3天備料、製作，其中永靖鄉福興社區設計再來米煎餃，試做五次才成功。福興社區總幹事劉秀暖說，再來米的黏度不足，班員腦力激盪，添加蓮藕粉、糯米粉，經過五次調整，得到黃金比例，再來米粉揉成米粉糰，桿成米粉皮包高麗菜絞肉餡，先蒸後煎，相當費工，可是吃多也不脹氣。

鄉農會安排秈米食走秀，台式炒米粉和油飯是米食主角，走秀不缺席，使用米穀粉製成的糕餅、蛋糕、麵包、玄米茶、玄米漿，高纖少糖，造型可口，相當吸睛。走秀結束，各種創意米食料理放在展示桌，農糧署中區分署秘書陳尚仁、台中區農業改良場推廣課課長楊嘉凌、彰化縣農業處副處長郭至善，及和美、線西、花壇、竹塘、田尾鄉鎮農會總幹事試吃米食料理，都肯定美味和用心。

永靖鄉農會總幹事林秀惠表示，永靖鄉稻米「重質不重量」，建立產銷履歷，家政班員研發各種特色米食料理，原料米穀粉經過再三驗證的製作標準程序，可以商品化，附上料理說明書就能行銷到家家戶戶，民眾買來按照料理說明就能煮出好吃的米食。

鄉農會人員在會場如何由白米變成玄米，再DIY親手操作體驗好喝的玄米茶，讓米能有更多元的品嚐方式，沖泡完的玄米再後製出香濃的玄米漿，達到食材再利用的效益，鄉農會一樓展示3章1Q的農特產品展售區，鄉農會同時舉辦參加民眾打卡換米食活動，推廣在地優質秈（鮮）米。