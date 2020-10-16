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明天重陽敬老市民日！台中市老人優先打疫苗

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影
流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影

今年流感疫苗施打踴躍，需求比往年高，全國各地都出現疫苗不足情形，重陽節將到來，衛生局考量老人為流感併發症高風險族群，宣布明天推出重陽敬老市民日，凡台中市民年滿65歲，持身分證及健保卡前往台中各區衛生所可優先接種，大安區、太平區則請至「社區設站」施打，衛生局也呼籲中央從速採購，解決疫苗不足問題。

衛生局統計，台中市採購公費流感疫苗75萬2300劑，採購量六都第2多，人口涵蓋率26.7%，高於全國25.5%，至今中央配撥下來累計約48萬劑，今年公費流感疫苗到14日共打了20萬劑，達總採購量40%，平均每日接種量均在3萬劑以上。

衛生局表示，依據衛福部疾管署監測資料，65歲以上長者為罹患流感併發症的高風險族群，流感併發症死亡率高居所有年齡層之冠。重陽節將到來，市府於明天推出重陽敬老市民日，凡台中市民年滿65歲以上，持身分證及健保卡前往台中市27區衛生所，可優先接種流感疫苗；大安區、太平區請至「社區設站」施打，當日部分衛生所也有提供幼兒流感疫苗接種服務。

衛生局指出，建議民眾前往合約醫療院所或衛生所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免向隅。並請市民禮讓高風險族群，如65歲以上長者和學齡前幼兒優先接種。預防流感除接種疫苗外，也應做好個人手部衛生及咳嗽禮節等，出入醫療照護機構、大眾運輸等人潮擁擠場所，務必佩戴口罩

流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影
流感疫苗施打踴躍，台中市9日起流感合約醫療院採每日限額管控，圖為9日民眾在南屯區衛生所門口排隊等候接種的情況。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 衛生局 衛生所

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