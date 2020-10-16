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台中喊公托倍增僅14處 社會局長：後年增至50處

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市喊出公托倍增，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢時表示，台中2歲以下收托不到1％，全市目前僅收托380名幼兒，北屯是最大行政區，卻沒有任何公托，收托數是零，提醒不要讓「公托倍增」淪於口號。記者喻文玟／攝影
台中市喊出公托倍增，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢時表示，台中2歲以下收托不到1％，全市目前僅收托380名幼兒，北屯是最大行政區，卻沒有任何公托，收托數是零，提醒不要讓「公托倍增」淪於口號。記者喻文玟／攝影

台中市喊出公托倍增，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢時表示，少子化問題越來越嚴重，除了推動生育津貼、養育津貼、教育津貼等實質補助，減輕家長負擔，讓年輕人敢生能養外，同時也更推動要完善托育政策、托育環境，廣設公托，孩子有收托機構，讓家長能安心，並可以進入職場。

陳淑華表示，台中2歲以下收托不到1％，全市目前僅收托380名幼兒，北屯是最大行政區，卻沒有任何公托，收托數是零，提醒不要讓「公托倍增」淪於口號。

台中市議會今天進行民政業務質詢，議員陳淑華說，少子化是國安問題，托育完善，才讓年輕人敢生能養，她統計台中市未滿2歲幼兒受到照顧類型：在家照顧比例79％、居家托育（保母）11％、另有9％送托嬰中心，仍以在家照顧比例最高。

陳淑華痛批，台中市盧秀燕市長搞了2年，目前台中市公托總共建置14處，收托380名孩童，依據民政局統計0歲到2歲孩童數，公托占比連1%都不到。西屯只有一處收托12名。北屯是最大行政區，未滿2歲幼兒最多，沒有半處，收托數是零。東區一處收托12名、南區也沒有公托。而有公托的點，家長排隊抽籤候補，沒有設置的行政區，排隊也沒得排，候補也不能補，公托倍增流於口號。

台中市社會局長彭懷真表示，要幫助女性充分就業，台中市保母成長64％，托嬰成長90％，公托困難的點是要找「公家的地」，場地確定需要預算，明年會增加至29處，2022年會增加至50處。

陳淑華說，她直接問，盧市長任內，會增加多少？彭懷真表示，盧第一任內能收托1400個孩子，覆蓋率接近5％，前面難是找地。

陳淑華說，根據台中市民政人口統計，台中收托比率才2％、3％，離雙北5％還很遙遠，還有一大段距離，家長不要「公托倍增、公托10倍增」的口號，要依照人口需求、父母需求、按各區人口成長、兼具城鄉發展。

市議員邱素貞也關心，東區只有大智國小內12人，南區迄今皆無，她極力爭取在南區國光國小設立公托，社會局長彭懷真表示，日前參加國光里中秋晚會，大家在賞月，他們在找地，目前確定國光國小會增設，大雅明年開始。

台中市 托育

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