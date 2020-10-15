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影／癌症被宣告僅一年可活 年近90他登玉山愛彈琴

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所今天舉行市政顧問團講座暨交流座談會，市政顧問團總團長建大工業總裁楊銀明醫還請到他的恩師陳輝堂和大家暢談養生之道。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所今天舉行市政顧問團講座暨交流座談會，市政顧問團總團長建大工業總裁楊銀明醫還請到他的恩師陳輝堂和大家暢談養生之道。圖／員林市公所提供

彰化縣員林市公所今天舉行市政顧問團講座暨交流座談會，市政顧問團總團長建大工業總裁楊銀明還請到他的恩師陳輝堂和大家暢談養生之道，年近90的陳輝堂4年前因攝護腺癌第四期，被醫生判定約僅有一年可活，但他樂觀面對病痛，去年甚至成為登玉山攻頂成功最高齡者，他說，保持樂觀永遠都有無限可能。

員林市長游振雄說，市政顧問團成立至今已一年多，原設置團長1人、副團長3人以及榮譽顧問與諮詢顧問百人，今年增聘麗明營造吳春山董事長擔任副團長，目前市政顧問團有166位諮詢顧問備供諮詢，希望在市政顧問團參與下，能提升員林市政品質，促進市政發展。

今天市政顧問團還特別邀請電子公司董事長退休的陳輝堂老師分享他如何戰勝病魔，陳輝堂台中師範專科學校畢業後，曾在小學當老師，37歲離開教育界，到日商電子公司從基層做起，直到60歲退休，退休後卻是他創業的開始，運用他在電子公司所學，又在大村鄉創立電子公司。

2018年他85歲時卻被醫生宣告攝護腺癌第四期，並且來日無多，他說一開始，他欣然接受，想著人生總有這一天，但其實心裡卻難過，不想吃飯、也不想和人說話，直到後來因癌症發作痛到送醫，遇到一位志工的打氣，他才決定要勇於面對癌症，於是又開始爬溪頭等附近的小山，一年後並與山友爬玉山登頂，現在平常除了勤運動也彈琴，積極樂觀的過日子。

建大工業總裁楊銀明說，陳輝堂老師這種不服輸的抗癌精神，也可以運用於企業經營。

顧問團副團長員榮醫療體系總院長張克士說，每個人或多或少有癌細胞，免疫細胞會對抗癌細胞，所以要讓免疫細胞維持正常功能，平日可以多攝取菇類，像金針菇牛樟芝等都可以提升免疫力。

彰化縣員林市公所今天舉行市政顧問團講座暨交流座談會，市政顧問團總團長建大工業總裁楊銀明醫還請到他的恩師陳輝堂和大家暢談養生之道。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所今天舉行市政顧問團講座暨交流座談會，市政顧問團總團長建大工業總裁楊銀明醫還請到他的恩師陳輝堂和大家暢談養生之道。圖／員林市公所提供

癌症 攝護腺癌 癌細胞

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