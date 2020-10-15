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喝宋代版泡沫紅茶 南投茶博會大開眼界

中央社 / 南投縣15日電
太極美地茶學院在南投世界茶業博覽會推廣宋代點茶，介紹傳統同時結合新思維，過程先將茶湯分次倒入茶碗，再持茶筅前後擊拂茶碗內茶湯，直到產生一層厚厚「沫浡」，也就是俗稱的泡沫，接著倒入高腳杯，再添加牛奶或檸檬、冰塊、果糖，一杯結合傳統與現代的茶飲就此誕生。 中央社
太極美地茶學院在南投世界茶業博覽會推廣宋代點茶，介紹傳統同時結合新思維，過程先將茶湯分次倒入茶碗，再持茶筅前後擊拂茶碗內茶湯，直到產生一層厚厚「沫浡」，也就是俗稱的泡沫，接著倒入高腳杯，再添加牛奶或檸檬、冰塊、果糖，一杯結合傳統與現代的茶飲就此誕生。 中央社

來南投世界茶業博覽會「玩。點茶」，喝宋代的「泡沫紅茶」，太極美地茶學院將傳統「點茶」用新思維與器具呈現，茶湯倒入高腳杯，就像現代的泡沫紅茶，入口的泡沫綿密細緻。

茶湯分次倒入茶碗，再持茶筅前後擊拂茶碗內茶湯，直到產生一層厚厚的沫浡，也就是俗稱的泡沫，接著倒入高腳杯，再添加牛奶或檸檬、冰塊、果糖，一杯結合傳統與現代的茶飲就此誕生，喝入口，綿密泡沫在口中四散，搭配品嚐一口豆腐麻糬，滋味甜美。

太極美地茶學院在南投茶博會設館推廣「玩。點茶」，院長張淑貞今天說，去年推廣宋代點茶，復刻宋代的飲茶方式、器具與遊客分享，今年為更貼近年輕人，在不失傳統原則下，以時尚思維使用高腳杯來推廣點茶及喝茶，盼吸引更多年輕人接觸。

張淑貞表示，這次使用凍頂烏龍茶、小葉紅茶，發酵度高一點，「點」出來的沫浡較為綿密，而為何要如此做，是因為茶湯有一點微澀，透過前後擊拂，將茶湯分子化，產生沫浡，喝起來就會特別綿密、特別甜，口感也較細緻。

張淑貞說，點茶流行於宋代，傳入日本後更為精緻化，例如用來擊拂茶湯的宋代茶具「竹副師」，傳到日本就改良為較小巧的茶筅，茶博會開展後，許多年輕人來玩「點茶」，直說「這不就現在的泡沫紅茶」，她就回說「沒錯，宋代就有泡沫紅茶」，只不過當時稱為沫浡，現代則稱為泡沫。

實際觀察點茶過程，茶筅只能前後擊拂茶碗內的茶湯，不能旋轉攪拌，茶碗尖端開口朝外，避免茶湯噴濺到自己衣服，第一次點茶慢慢將茶湯沫浡打均勻，第二次點茶再快速擊拂出有層次的大泡泡，第三次點茶後再慢慢將沫浡打得平均細緻，分3次倒入共約130毫升茶湯，張淑貞說，若一次將茶湯全部倒入茶碗擊拂，產生的沫浡不如分次擊拂的口感。

日本

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