中市敬老卡折抵摳門門？ 巿府：依前朝用法多50億

台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年可望由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。不過民進黨多位議員指出，不少老人家認為現行制度太「摳門」。

台中市議員蔡耀頡、張家銨今天在議會業務質詢時指出，拿敬老愛心卡搭小黃折扣額「太摳門」民眾怨不好用，問市府究竟何時才願意調高，社會局長彭懷真回應，已增編預算，送議會大會通過後，敬老愛心卡搭小黃可望提高折扣85元跳表基本費。

蔡耀頡指出，前市長林佳龍執政下擴增多元用途，包括能全額扣抵計程車費，但現任狂扣抵額度到每趟只補助50元，即使調到85元，不少老人家仍抱怨「太摳門」。

黃國榮副市長表示，如果按照敬老愛心卡可全額抵扣搭計程車的話，每人1年1000元，市府全年需要編列50億元；當初在林佳龍市長時代編列6億元，盧市長上任後，在改善財政狀況之後，預定在明年計程車可抵扣金額由50元，調高為85元，增加編列為7億多元。今後也會再視財政狀況改善情形逐步調整。

另外，有關夜間計程車計價是從晚上11點至隔天的6時,加20元。基於長輩生活習慣於夜間少有外出，加上倘長輩夜間有緊急醫療需求，循叫救護車之緊急送醫最有效率且符合立即需求，另外在票證公司的系統上尚無法以時段換算折抵85或105，故夜間扣點仍比照日間起跳價一律扣點85點。

敬老愛心卡鼓勵長輩白天社會參與，巿府會依財政狀況逐步調整計程車折抵金額，以符人民期待。