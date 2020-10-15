快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市敬老卡折抵摳門門？ 巿府：依前朝用法多50億

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員指現行敬老愛心卡，折抵額度不利搭計程車。圖/蔡耀頡提供
台中市議員指現行敬老愛心卡，折抵額度不利搭計程車。圖/蔡耀頡提供

台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年可望由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。不過民進黨多位議員指出，不少老人家認為現行制度太「摳門」。

台中市議員蔡耀頡、張家銨今天在議會業務質詢時指出，拿敬老愛心卡搭小黃折扣額「太摳門」民眾怨不好用，問市府究竟何時才願意調高，社會局長彭懷真回應，已增編預算，送議會大會通過後，敬老愛心卡搭小黃可望提高折扣85元跳表基本費。

蔡耀頡指出，前市長林佳龍執政下擴增多元用途，包括能全額扣抵計程車費，但現任狂扣抵額度到每趟只補助50元，即使調到85元，不少老人家仍抱怨「太摳門」。

黃國榮副市長表示，如果按照敬老愛心卡可全額抵扣搭計程車的話，每人1年1000元，市府全年需要編列50億元；當初在林佳龍市長時代編列6億元，盧市長上任後，在改善財政狀況之後，預定在明年計程車可抵扣金額由50元，調高為85元，增加編列為7億多元。今後也會再視財政狀況改善情形逐步調整。

另外，有關夜間計程車計價是從晚上11點至隔天的6時,加20元。基於長輩生活習慣於夜間少有外出，加上倘長輩夜間有緊急醫療需求，循叫救護車之緊急送醫最有效率且符合立即需求，另外在票證公司的系統上尚無法以時段換算折抵85或105，故夜間扣點仍比照日間起跳價一律扣點85點。

敬老愛心卡鼓勵長輩白天社會參與，巿府會依財政狀況逐步調整計程車折抵金額，以符人民期待。

計程車 愛心 林佳龍

延伸閱讀

中市雙十贈品大陸製露營燈有瑕疵 議員籲國慶用國貨

中市府推月嫂每月3.2萬 民眾50%寧選昂貴坐月子中心？

中市13期挖到遺址 地主扛3億挖掘費

中市166家托嬰中心3家停業 議員：應揭露詳細訊息

相關新聞

3年減半6年根除 彰化縣C肝根除政策獲陳建仁肯定

彰化縣衛生局採檢居家檢疫未有新肺炎症狀少年，遭綠營府院黨加網軍圍剿，局長葉...

梨山居民「無葬身之地」 議員：加速興建壁葬環保省錢

台中市議員朱元宏指出，市府應更重視原民的橏益，大梨山地區居民「死了也無安葬之地」導致許多居民的親人死去，只能葬在自己的農...

中市敬老卡折抵摳門門？ 巿府：依前朝用法多50億

台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年可望由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。不過民進黨多位議員指出，不少老人家認...

影／民意創新高 東海民調8成台中市民挺「廢燃煤機組」

台中火力發電廠打算新增2部燃氣機組、老舊燃煤機組不除役爭議，東海大學地方自治研究中心今年上、下半年各進行一次民調。今天公...

中市雙十贈品大陸製露營燈有瑕疵 議員籲國慶用國貨

台中市政府雙十國慶活動贈品，用大陸產的露營燈，但所附的電池鐵片脫落，有家長向議員林德宇投訴，他指出國慶日活動應愛用國貨，...

影／南投名崗小學旁防撞桿被破壞全斷 鄉長怒喊追兇

南投縣投33線名崗國小路段交通警示防撞桿近期被發現幾乎全剩底座，有43支防撞桿損壞斷裂，根本無防護效果可言，令人傻眼；唯...

朝陽工設系學生反串彰化永樂社區古俗迎親　長者笑開懷　

彰化縣埔鹽鄉永樂社區今天真熱鬧，上、下午各一場古禮迎親繞著社區走，負責演出的朝陽科技大學工業設計系學生敲鑼打鼓，社區阿公...

疫情減緩 企業提早詢問尾牙和春酒宴 麗寶已被訂6成

今年初全國餐飲業者都受到新冠肺影響，現在國內疫情趨緩，許多企業提前向餐廳詢問尾牙春酒宴，麗寶樂園渡假區內的樂園和福容大飯...

日月潭花火音樂會周六登場 台哥大Open Possible亮相

一年一度的日月潭花火音樂嘉年華上周開始展開，最受矚目的首場台哥大花火音樂會將在10月17日亮相，以《Open Possi...

中市府精選4條商圈遊程 足跡遍及中市19個商圈

今年因疫情無法出國，使國旅大爆發，為提升台中特色商圈人潮，帶動周邊觀光景點，台中市府觀旅局今年10月下旬推出「台中觀光旅...

彰化縣各鄉鎮開始送重陽禮金　縣長今訪人瑞夫婦送金鎖

彰化縣目前有209位百歲人瑞，比去年增加62人，可以說是長壽縣，縣長王惠美今天和溪州鄉長江淑芬拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明...

二水國際跑水節加草地音樂會將登場 邀國內外網紅宣傳

全國獨一無二也是彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，彰化縣長王惠...

熱門新聞

GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

女童遭補習班主任拿熱熔膠條體罰打傷屁股 嘉義縣要罰

高雄砸店事故後臨危受命 苓雅偵查隊長10天「跳船」

黃偉哲PO「心碎平交道」造成千人死傷引公憤 刪文致歉

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。