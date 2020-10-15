影／民意創新高 東海民調8成台中市民挺「廢燃煤機組」

台中火力發電廠打算新增2部燃氣機組、老舊燃煤機組不除役爭議，東海大學地方自治研究中心今年上、下半年各進行一次民調。今天公布下半年民調結果，不分黨派、年齡，81.3％市民認同中火應逐步廢止老舊燃煤機組，比上半年78.7％再創新高。

台中市環保局表示，新增2部燃氣機組的發電量相當4部燃煤機組，2025年上線後，加上原有10部燃煤機組，中火將成世界最大的火力發電廠，嚴正要求台電須汰舊換新，否則不符合民意期待。

台電表示，減煤目標與市府一致，2025年2部燃氣機組上線後，會以2氣6煤模式運轉，再加上環保防制設施，預計空汙排放量可比現在減少超過5成。其他4部燃煤機組轉為備用，但限制不能在空汙季使用，空品AQI須小於100和備轉容量率需低於8％，因此頂多只會再啟動2部。

東海大學政治系潘兆民教授表示，很多民調會因黨派而意見不同，但台中市民面對中火的威脅、反空汙的共識已超越黨派。

交叉分析年齡層來看，20歲到50歲都超過8成支持台中市府要求中火逐步廢止燃煤發電機組的作法；從學歷分析，高中職到研究所超過8成3支持，顯示這已成為台中人的普遍共識。

問卷也調查中火增2部燃氣是否擔心「中部空氣品質會更惡化」，有73％市民擔心，若從政黨傾向分析，泛藍87.9％、泛綠62％擔心空氣會惡化；而中火所在地龍井區民眾擔心空氣惡化近8成。「要求中火新建燃氣機組需要經過都市設計審議」75.2％支持、9％不支持。

東海環工系兼任教授張鎮南說，不減碳在國際上會變成箭靶，2025年中火燃煤減少一半排放量這大方向是對的，但中部民眾更希望提早到來。