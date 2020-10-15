快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／民意創新高 東海民調8成台中市民挺「廢燃煤機組」

聯合報 / 記者喻文玟趙容萱／台中即時報導
東海大學地方自治研究中心民意調查台中市的空汙問題，超過8成市民認同「中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組」，民意破新高。記者喻文玟／攝影
東海大學地方自治研究中心民意調查台中市的空汙問題，超過8成市民認同「中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組」，民意破新高。記者喻文玟／攝影

中火力發電廠打算新增2部燃氣機組、老舊燃煤機組不除役爭議，東海大學地方自治研究中心今年上、下半年各進行一次民調。今天公布下半年民調結果，不分黨派、年齡，81.3％市民認同中火應逐步廢止老舊燃煤機組，比上半年78.7％再創新高。

台中市環保局表示，新增2部燃氣機組的發電量相當4部燃煤機組，2025年上線後，加上原有10部燃煤機組，中火將成世界最大的火力發電廠，嚴正要求台電須汰舊換新，否則不符合民意期待。

台電表示，減煤目標與市府一致，2025年2部燃氣機組上線後，會以2氣6煤模式運轉，再加上環保防制設施，預計空汙排放量可比現在減少超過5成。其他4部燃煤機組轉為備用，但限制不能在空汙季使用，空品AQI須小於100和備轉容量率需低於8％，因此頂多只會再啟動2部。

東海大學政治系潘兆民教授表示，很多民調會因黨派而意見不同，但台中市民面對中火的威脅、反空汙的共識已超越黨派。

交叉分析年齡層來看，20歲到50歲都超過8成支持台中市府要求中火逐步廢止燃煤發電機組的作法；從學歷分析，高中職到研究所超過8成3支持，顯示這已成為台中人的普遍共識。

問卷也調查中火增2部燃氣是否擔心「中部空氣品質會更惡化」，有73％市民擔心，若從政黨傾向分析，泛藍87.9％、泛綠62％擔心空氣會惡化；而中火所在地龍井區民眾擔心空氣惡化近8成。「要求中火新建燃氣機組需要經過都市設計審議」75.2％支持、9％不支持。

東海環工系兼任教授張鎮南說，不減碳在國際上會變成箭靶，2025年中火燃煤減少一半排放量這大方向是對的，但中部民眾更希望提早到來。

這次民調時間在本月11、12日，有效樣本1082份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在± 2.98個百分點內，有效樣本比上半年完成845份還多。

東海大學地方自治研究中心民意調查台中市的空汙問題，超過8成市民認同「中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組」民意破新高。台電預計在2025年起新增2部燃氣機組上線後，燃煤機組會減少發電，預計可比現在再減少超過5成。記者趙容萱／攝影
東海大學地方自治研究中心民意調查台中市的空汙問題，超過8成市民認同「中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組」民意破新高。台電預計在2025年起新增2部燃氣機組上線後，燃煤機組會減少發電，預計可比現在再減少超過5成。記者趙容萱／攝影
東海大學地方自治研究中心民意調查台中市的空汙問題，超過8成市民認同「中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組」，民意破新高。記者喻文玟／攝影
東海大學地方自治研究中心民意調查台中市的空汙問題，超過8成市民認同「中火逐步廢止老舊高汙染的燃煤機組」，民意破新高。記者喻文玟／攝影

中火 民調 東海大學

延伸閱讀

保留燃煤動力系統 阿里山林鐵21號蒸汽火車頭送修

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

陸官媒：共軍在東海舉行多兵種渡海登陸演習

德陽造水電站機組定子 首台吊裝

相關新聞

3年減半6年根除 彰化縣C肝根除政策獲陳建仁肯定

彰化縣衛生局採檢居家檢疫未有新肺炎症狀少年，遭綠營府院黨加網軍圍剿，局長葉...

梨山居民「無葬身之地」 議員：加速興建壁葬環保省錢

台中市議員朱元宏指出，市府應更重視原民的橏益，大梨山地區居民「死了也無安葬之地」導致許多居民的親人死去，只能葬在自己的農...

中市敬老卡折抵摳門門？ 巿府：依前朝用法多50億

台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年可望由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。不過民進黨多位議員指出，不少老人家認...

影／民意創新高 東海民調8成台中市民挺「廢燃煤機組」

台中火力發電廠打算新增2部燃氣機組、老舊燃煤機組不除役爭議，東海大學地方自治研究中心今年上、下半年各進行一次民調。今天公...

中市雙十贈品大陸製露營燈有瑕疵 議員籲國慶用國貨

台中市政府雙十國慶活動贈品，用大陸產的露營燈，但所附的電池鐵片脫落，有家長向議員林德宇投訴，他指出國慶日活動應愛用國貨，...

影／南投名崗小學旁防撞桿被破壞全斷 鄉長怒喊追兇

南投縣投33線名崗國小路段交通警示防撞桿近期被發現幾乎全剩底座，有43支防撞桿損壞斷裂，根本無防護效果可言，令人傻眼；唯...

朝陽工設系學生反串彰化永樂社區古俗迎親　長者笑開懷　

彰化縣埔鹽鄉永樂社區今天真熱鬧，上、下午各一場古禮迎親繞著社區走，負責演出的朝陽科技大學工業設計系學生敲鑼打鼓，社區阿公...

疫情減緩 企業提早詢問尾牙和春酒宴 麗寶已被訂6成

今年初全國餐飲業者都受到新冠肺影響，現在國內疫情趨緩，許多企業提前向餐廳詢問尾牙春酒宴，麗寶樂園渡假區內的樂園和福容大飯...

日月潭花火音樂會周六登場 台哥大Open Possible亮相

一年一度的日月潭花火音樂嘉年華上周開始展開，最受矚目的首場台哥大花火音樂會將在10月17日亮相，以《Open Possi...

中市府精選4條商圈遊程 足跡遍及中市19個商圈

今年因疫情無法出國，使國旅大爆發，為提升台中特色商圈人潮，帶動周邊觀光景點，台中市府觀旅局今年10月下旬推出「台中觀光旅...

彰化縣各鄉鎮開始送重陽禮金　縣長今訪人瑞夫婦送金鎖

彰化縣目前有209位百歲人瑞，比去年增加62人，可以說是長壽縣，縣長王惠美今天和溪州鄉長江淑芬拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明...

二水國際跑水節加草地音樂會將登場 邀國內外網紅宣傳

全國獨一無二也是彰化縣最盛大民俗文化慶典活動「二水國際跑水節」將於10月31日至11月1日在二水鄉熱鬧登場，彰化縣長王惠...

熱門新聞

GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

獨／台中建商遇考古遺址賠慘了？文資處：174處蓋房前先問

女童遭補習班主任拿熱熔膠條體罰打傷屁股 嘉義縣要罰

高雄砸店事故後臨危受命 苓雅偵查隊長10天「跳船」

黃偉哲PO「心碎平交道」造成千人死傷引公憤 刪文致歉

南鐵東移黃偉哲發言惹議 逼出林飛帆提三建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。