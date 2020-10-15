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3年減半6年根除 彰化縣C肝根除政策獲陳建仁肯定

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府集結政府及民間力量，啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府集結政府及民間力量，啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標。照片／彰化縣政府提供

彰化縣衛生局採檢居家檢疫未有新肺炎症狀少年，遭綠營府院黨加網軍圍剿，局長葉彥伯還被衛福部移由政風調查，最後被認為違反法令，要求彰化縣政府處置，造成衛生局上下士氣低落。不過，前副總統陳建仁則肯定彰化縣衛生局在C肝根除政策上積極努力及表現，稍為平撫了衛生局人員心情。

在今天聯合報見報的台灣肝臟研究學會與聯合報健康事業部合辦的「二0二五C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議中，前副總統陳建仁讚許彰化縣衛生局在C肝防治上 積極努力及表現，為各縣市標竿及典範。另，與會的高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科教授莊萬龍也強調，各縣市若比照彰化，以公權力介入防治，消防C肝絕對沒問題。

對於前副總統陳建仁肯定彰化縣在C肝根除政策積極努力及表現 彰化縣政府表示感謝，強調彰化縣啟動C肝根除計畫近2年，已完成16萬人篩檢、完成C肝口服新藥治療5816人。原定三年減半C肝口服新藥治療目標4500人，已提早1年完成。彰化縣長王惠美全力支持C肝根除政策，將持續集結政府及民間力量，往C肝根除目標邁進。

縣府表示，彰化縣配合中央2025消滅C肝政策，於2019年4月2日啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標，彰化縣衛生局結合縣內各醫療院所、民間社團、職場及衛生所通力合作，針對從未篩檢過C肝抗體之一般社區民眾以及洗腎、糖尿病、慢性腎臟病、矯正機關受刑人、愛滋感染者及毒癮等高風險族群進行篩檢。同時也獲彰化西北、中區及彰化扶輪社共同響應，申請全球獎助金支持彰化縣的C肝篩檢。

彰化縣政府集結政府及民間力量，啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府集結政府及民間力量，啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府集結政府及民間力量，啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府集結政府及民間力量，啟動彰化縣 C型肝炎根除計畫，並定下3年減半，6年根除的目標。照片／彰化縣政府提供

衛生局 C肝

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