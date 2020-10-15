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中市雙十贈品大陸製露營燈有瑕疵 議員籲國慶用國貨

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員(左起)林德宇丶陳世凱質疑市府在雙十國慶贈品潛藏危機。圖/林德宇提供
台中市議員(左起)林德宇丶陳世凱質疑市府在雙十國慶贈品潛藏危機。圖/林德宇提供

台中市政府雙十國慶活動贈品，用大陸產的露營燈，但所附的電池鐵片脫落，有家長向議員林德宇投訴，他指出國慶日活動應愛用國貨，不要濫竽充數，造成幼童誤吞意外。

副市長黃國榮表示，委外辦理的機構有疏失，必須改進。目前社會氛圍對大陸產製的貨品有疑慮，但採購法並未禁止採用中國大陸製品，必須中央修法，讓全國所有機關統一遵循。

議員林德宇丶陳世凱今在議會質詢表示，他昨天下午接獲民眾陳情，一名媽媽表示參加台中市國慶活動獲贈的露營燈，孩子在組裝過程，出現所附電池外殼脫落，擔心萬一其他孩子誤吞怎麼辦？

林德宇指出，知名品牌的電池不論怎麼摳外殼也不會脫落，但市府的國慶露營燈的電池外殼拆裝過程輕易就脫落，家長能不擔心？

林德宇發現，台中市國慶活動不用國貨，難道民政局沒有其他台灣製的產品可以選擇?

民政局長吳世瑋則說，得標廠商是台灣的，只是從中國大陸拿貨來。

林德宇批評，兩週前南區公所採購中國廠商運動服，民政局長吳世瑋當時說產品在台灣製造就可以，結果現在又說露營燈廠商是台灣的所以沒問題，產品在中國大陸製造也沒關係，是雙重標準?

國民黨議員則認為，目前台灣對大陸仍是出超，萬一大陸也禁止台灣產品，對台灣產業影響很大。議員表示，重點是產品有瑕疵，可能造成傷害，市府團隊採購應該更慎重。

國慶 露營

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