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影／南投名崗小學旁防撞桿被破壞全斷 鄉長怒喊追兇
南投縣投33線名崗國小路段交通警示防撞桿近期被發現幾乎全剩底座，有43支防撞桿損壞斷裂，根本無防護效果可言，令人傻眼；唯因多數破損桿體及底座的切口平整，名間鄉公所懷疑是被蓄意破壞，鄉長陳文德也怒斥將追兇究責。
名間鄉公所指出，名間位居八卦山區依地形分成山上、山下2聚落，不少民眾出入或載運農產會走投33線，算是往返聚落要道，但該道路0K起點在名崗國小側門旁，且路幅稍狹，所以校園附近路段設置交通警示防撞桿來強化安全維護。
「45支斷了43支，超扯！」近期卻有民眾發現該路段防撞桿幾乎全壞了，公所獲報後會勘超傻眼，因長約200公尺的道路，原本設置的45支防撞桿，竟然壞了43支，而因多數桿體損害切口平整，研判被人蓄意破壞的可能性極高。
名間鄉長陳文德說，本來以為可能是被撞壞，但勘查了解發現，每支桿體破損位置和痕跡幾乎一致，破口還很平整，感覺不像是被車撞到或壓毀，比較像被割斷，連設在路緣撞不到的也斷，太誇張，將追查凶手，並依毀損公物罪嫌辦理跟求償。
但名間鄉所也提到，投33線防撞桿在縣府移交公所前已設置，當時可能沒跟地方農友取得共識就施設，而遭到破壞，但有不同看法可依行政程序提出，或透過村鄰長反映，不能擅自毀損拆除，因此將究責，是否修復則會再跟地方溝通視需求而定。
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