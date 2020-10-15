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要打造清水最美景觀大道 蔡其昌今會勘清水民族路工程　

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘台中清水民族路改造工程。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘台中清水民族路改造工程。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌今天和內政部營建署副署長吳宏碩、台中市議員楊典忠、王立任、清水區公所主任秘書顏詒啓與南社里長崔惠國等人會勘清水區民族路人行空間及公共環境工程，爭取總經費4400萬元，獲營建署允諾，補助民族路二段全段整體規劃費用，目標要打造成清水最美的景觀大道。

蔡其昌表示，民族路是清水唯一在中央分隔島有人行空間的道路，但整體環境並不夠友善，長者在此活動時路感極為顛簸，行動不便的人也有安全上的疑慮。未來將秉持人本精神將人行道、自行車道空間納入整體規劃中，努力來打造清水最友善且最美的景觀大道。

副署長吳宏碩表示，本次經費挹注範圍為民族路二段178巷至鰲新路路段，但一條道路要變得最美，要一次性進行整體規劃，營建署將全力來支持民族路改造計畫，未來道路環境還須仰賴地方公所及里辦公處來共同維護。

清水區民族路往來交通頻繁，路面劣化狀況嚴重，人行空間不良等現象明顯，影響車行安全及人行空間舒適性，此次計畫將進行道路路平改善工程及人行空間建置及改善，總面積達3700平方公尺，總經費4400萬元，營建署80%約3520萬，地方自籌20%約880萬元，營建署允諾將持續補助民族路全段整體規劃費用，一次規劃，分段發包施工，整體工程預計於明年底前完工。

立法院副院長蔡其昌（左二）今天和相關單位會勘台中清水民族路改造工程。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌（左二）今天和相關單位會勘台中清水民族路改造工程。記者游振昇／攝影

人行道 蔡其昌 立法院

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