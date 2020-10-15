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朝陽工設系學生反串彰化永樂社區古俗迎親　長者笑開懷　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
朝陽科大工業設計系學生體驗古俗婚禮，男生反串媒婆帶領隊伍遊社區。記者簡慧珍／攝影
朝陽科大工業設計系學生體驗古俗婚禮，男生反串媒婆帶領隊伍遊社區。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉永樂社區今天真熱鬧，上、下午各一場古禮迎親繞著社區走，負責演出的朝陽科技大學工業設計系學生敲鑼打鼓，社區阿公、阿婆發現媒婆和新娘都是男生反串，笑得前傾後仰，學生很高興能逗樂長者，並深入體驗社區古樸人文特色，將化作設計元素。

朝陽科大工業設計系申請教育部大學社會責任實踐（University Social Responsibility，縮寫USB　）第二期（109-111年）計畫；工設系助理教授李雁隆表示，這次計畫是以八卦山西側社區作為強化在地連結的主體，工業設計系推出結合地方特色的產品，也將為地方設計新產品，提升社區產業競爭力。

朝陽科大65名工設系學生今天分乘兩輛遊覽車到埔鹽鄉永樂社區，分成兩組上、下午輪流體驗社區文化，學生經由社區導覽人員認識永樂社區的軟硬體建設，也穿上古俗婚禮衣服，扮演迎親隊伍繞行社區。

學生故意反串，媒婆和新娘都是男生反串，媒體俏皮活潑，社區民眾看得興味十足，尤其阿公、阿婆忍不住哈哈大笑，雖然巔覆傳統，學生仍在意迎親歌曲不是喜氣洋洋八音吹，而是「素蘭小姐要出嫁」，男扮女裝的新娘還問：「為什麼放這首歌？」

學生李茗幀的家鄉雲林縣大華村，和埔鹽鄉永樂社區相似，主要物產是稻米和蔬菜，「來到這裡份外親切」，李茗幀說，永樂社區非常有活力、有特色，她將帶回參訪經驗，日後提供大華社區作為營造的參考，吸引觀光客到大華一遊。

學生傅靖海來自新竹員崠社區，認為家鄉人口高齡化，較為安靜，埔鹽鄉雖然也很多長者但氣氛活潑，他希望把永樂社區營造經驗導入員崠社區，帶動家鄉民眾參與社造。

社區營造 教育部

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