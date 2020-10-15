疫情減緩 企業提早詢問尾牙和春酒宴 麗寶已被訂6成

今年初全國餐飲業者都受到新冠肺影響，現在國內疫情趨緩，許多企業提前向餐廳詢問尾牙春酒宴，麗寶樂園渡假區內的樂園和福容大飯店尾牙和春酒宴，目前已接受預定到6成，預計可達2000桌次。

麗寶福容大飯店副總經理范振嵩表示，今年初因疫情影響，很多公司行號取消聚餐，現在疫情趨緩，麗寶福容大飯店的尾牙春酒提前接受預定，6月就有很多公司詢問。

麗寶樂園渡假區現在推出可以玩樂園、搭摩天輪、吃尾牙，一站滿足的套餐，麗寶樂園、麗寶福容大飯店9999到1萬7880的桌菜價位選擇，今年除了桌菜專案，樂園還首度推出禮券替代聚餐方案，員工可拿禮券自行到渡假區吃喝玩樂。

麗寶樂園今年的春酒尾牙專案，桌菜推出龍蝦、豬肋排、金目鱸、新社百菇雞湯等十道菜色，再搭配探索世界門票與天空之夢摩天輪搭乘券各10張，每桌9999元。

麗寶樂園今年首度推出禮券，總面額共4500替代聚餐方案，搭配樂園、摩天輪門票各10張，讓公司企業有更多春酒尾牙的選擇，員工可以自由選擇到麗寶Outlet Mall逛街、購物、吃美食、科莫湖水舞燈光秀，即日起到2021年3月31日前都可預約，限訂購三桌以上適用。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，麗寶樂園渡假區連續多年推出尾牙春酒專案，吸引許多知名餐飲、科技、機械等大小企業，都曾到此舉辦尾牙或春酒，目前麗寶樂園渡假區-春酒尾牙專案預定的企業公司行號已達6成滿，看好今年第四季至明年第一季國內旅遊內需市場，預計桌數可上看2000桌次。

渡假區內的麗寶福容大飯店則推出港式與日式料理尾牙春酒宴，主推福粵樓1萬3880、1萬5880、1萬7880三種方案，訂宴即享探索世界全數入園，每桌贈送免費果汁，訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿45桌再送住價值萬元宿券一張。

主廚王駿華表示，今年除了中式桌宴，還提供順園日式料理桌宴供公司行號選擇，如「紫蘇海老揚拼醬炙鰻魚」，選用紫蘇葉包覆鮮蝦漿和草蝦，外酥內嫩，搭配蒲燒鰻魚，海味雙饗宴；「牛蒡鮑螺賜寶盅」嚴選台灣牛蒡，甘甜滋味，配上菌菇燉鮑螺及特選豬上排，清香爽口不油膩。