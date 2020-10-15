梨山居民「無葬身之地」 議員：加速興建壁葬環保省錢

台中市議員朱元宏指出，市府應更重視原民的橏益，大梨山地區居民「死了也無安葬之地」導致許多居民的親人死去，只能葬在自己的農園。市議員朱元宏表示，為了不與山爭地，設置納骨牆是最好的方式，他提醒民政局重視原民的需求。另勞工局辦理原民勞工宣導，卻是台語發音，他認為勞工局須因地制宜，聽不懂如何宣導？

台中市政府民政局表示，梨山地區還有一座梨山公墓使用中，使用率達86.67%，仍有部分空間供民眾殯葬使用；同時，和平區公所計畫在梨山里齡恩路興建納骨牆，委外進行環境與地質安全評估，民政局將請區公所加速辦理。

朱元宏說清水第二納骨塔今年10月開始新增設塔位約2000多，但大梨山地區的居民卻面臨死無葬身之地，墓地和塔位逐漸飽和，民眾反映建議應設置納骨牆，較一般土葬平均花費10萬元，壁葬僅需1萬多元，可減輕民眾經濟壓力。

民政局指出，納骨牆興建補助經費，和平區公所明年度預算案正由和平區代表會審議中，審議通過後，民政局將加速編列補助款，加速設置和平區殯葬建設更完善。

另勞工局長吳威志表示，有關勞工權益宣導，會要求在和平用原住民語言配音。