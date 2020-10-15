聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭花火音樂會周六登場 台哥大Open Possible亮相
一年一度的日月潭花火音樂嘉年華上周開始展開，最受矚目的首場台哥大花火音樂會將在10月17日亮相，以《Open Possible 能所不能》為主題，邀請樂興之時管絃樂團一同以美妙的樂音及璀燦花火，能帶動後疫情時期觀光旅遊市場，以旅遊推廣振興地方經濟，連續7周推出自行車挑戰、花火音樂會、環潭馬拉松、紅茶品茗及戶外婚禮等活動。
秋天是涼爽的季節，日月潭國家風景區每年都舉辦著名的花火音樂會，日管處表示，今年仍舊安排台灣大哥大日月潭花火音樂會開場，以《Open Possible 能所不能》為主題，邀請樂興之時管絃樂團以交響音樂結合閻奕格、卓義峯等實力派歌手，與男高音王典共同演出，將音樂會帶到最高潮。
處長洪維新表示，今年花火音樂嘉年華以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「希望療癒」為主軸，結合Come!BikeDay 推出各種主題周，適合各種喜愛戶外活動的民眾帶著家人朋友同遊，來一場充滿正向能量的健康身心之旅，讓國內民眾到日月潭好好放鬆身心，體驗日月潭不同時間的美。
日管處並指出，今年仍配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」規定，呼籲前來日月潭民眾務必遵守配戴口罩、量測體溫、實名登記或必要的人流管制等措施，各場次音樂會將依場地劃設管制區、統一出入口、設置隔離帳篷等，請遊客配合交通管制停車及出入動線。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言