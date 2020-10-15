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中市府精選4條商圈遊程 足跡遍及中市19個商圈
今年因疫情無法出國，使國旅大爆發，為提升台中特色商圈人潮，帶動周邊觀光景點，台中市府觀旅局今年10月下旬推出「台中觀光旅遊消費振興計畫」，規劃4條精選在地商圈遊程，分別為「漫步線」、「山海線」、「山城線」及「時尚城中城線」。
台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中市商圈高達25個，每個商圈都有其特色及文化，今年受疫情影響，在地商圈首當其衝，後疫情時代國旅復甦，市府推出4條商圈精選遊程，希望藉由結合台中市各大商圈、旅宿、遊樂、溫泉、伴手禮及觀光工廠等觀光產業，吸引喜歡在地體驗的旅客聚焦台中，並振興商圈及周邊觀光產業發展。
觀旅局規劃4條在地商圈遊程路線，每條路線為2日遊程，分別為「漫步線」、「山海線」、「山城線」及「時尚城中城線」。4條商圈遊程足跡遍及台中19個商圈，包括東海、逢甲、天津、廟東等知名商圈，體驗商圈魅力的同時也能順遊鄰近觀光景點，參訪古蹟廟宇、戲水賞海景、大啖在地美食、購入台中在地特色伴手禮等，晚上入住在地特色旅宿。
觀旅局指出，「漫步線」第一天前往東海藝術街商圈、逢甲商圈，隔日再到美術園道、精明一街及大隆路商圈；「山海線」則到大甲、台中港舶來品、昌平路、大坑及天津路商圈；「山城線」規劃至新社、大里中興、廟東、東勢及太平樹孝商圈；「時尚城中城線」前進舊中城，暢遊繼光街、電子街、自由路與一中商圈。
觀旅局提醒，今年10月底前住宿台中精選安心旅遊旅館或民宿，就能加碼紅包，通通有獎，包括五星級餐劵、泡湯溫泉劵、五大觀光工廠通用的入園劵及台中各式糕餅伴手禮等。另外於10月18日前，只要至「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁活動貼文下留言「安心旅遊，首選台中」，並標註3位好友及分享活動貼文，就有機會獲得五星級酒店自助餐劵及知名樂園全年入園護照等大獎。
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