彰化縣各鄉鎮開始送重陽禮金　縣長今訪人瑞夫婦送金鎖

彰化縣目前有209位百歲人瑞，比去年增加62人，可以說是長壽縣，縣長王惠美今天和溪州鄉長江淑芬拜訪溪州鄉百歲人瑞夫婦鄭明白與鄭莊金花，贈送人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片2錢、敬老狀及禮品。

彰化縣百歲人瑞多，209位百歲人瑞的萬元重陽禮金，縣政府秘書和參議、科長親送到家，列冊的弱勢老人禮金3000元到9000元都匯入帳戶，65歲以上一般老人每人禮金1000元；各鄉鎮市依財政狀況發給重陽敬老津貼，埔心鄉65歲到98歲老人可收到鄉公所追贈每人500元，99歲以上每人收到6000元，最為優渥，田尾鄉99歲以下加送禮物，百歲以上加贈每人3000元禮金。

王惠美和鄉長江淑芬今天探視鄭明白百歲人瑞夫婦。鄭明白與鄭莊金花務農拉拔6名子女，並砌建磚造三合院；日治時期出生的鄭明白説，從十多歲開始賺錢，國校畢業馬上學種田、四處謀生，年輕時就習慣粗茶淡飯，一餐都吃4、5碗飯，在沒摔倒前也僅晚上小酌自泡藥酒外，没不良嗜好。

次子鄭文賜表示，母親每次逢年過節都會親手製作肉粽、鹼粽、粿粽、菜頭粿及豆仔粿等傳統年糕，有著過人的好手藝，子女最難忘的是母親做的古早味肉燥，到現在還是念念不忘母親的味道。

鄭文賜說，他的父親鄭明白好善樂施，喜歡和左鄰右舍分享自己種的蔬菜等，敦親睦鄰，不與人計較，一直到90多歲都還能下田耕作，身體相當硬朗，他的父母親長期吃自己種無毒的蔬菜，是長壽的最大秘訣。

王惠美說，鄭明白和鄭莊金花的婚姻幸福，子女個個有成，家庭美滿，鄭明白高齡98歲還可以騎機車到北斗載女兒回家，可謂是老當益壯，現在鄭明白、鄭莊金花夫婦和長子同住照顧，其餘子女假日或休假時回家陪伴父母。王惠美表示，看到如此長久的愛情與感情，值得年輕人好好學習。